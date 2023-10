Katastrophe Afghanistan

Tote nach Erdbeben in afghanisch-iranischer Grenzregion

07.10.2023 7. Oktober 2023

Innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich mehrere Erdstöße von einer Stärke bis zu 6,3 in der Grenzprovinz Herat. In ersten Meldungen ist von mindestens 15 Toten in Afghanistan die Rede. Weitere Opfer werden befürchtet.