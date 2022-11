Tote bei Schießerei in LGBTQ-Nachtclub in Colorado

Eine verdächtige Person befindet sich in Gewahrsam und wird medizinisch behandelt, wie die Polizei im US-Bundesstaat Colorado mitteilte. Der erste Notruf über die Schießerei in dem Club Q in der Stadt Colorado Springs sei kurz vor Mitternacht eingegangen. Zum Motiv wurden keine Angaben gemacht.

Die Clubbesucher waren zu einer Veranstaltung anlässlich des "Transgender Day of Remembrance" gekommen, der jedes Jahr am 20. November zu Ehren von Transmenschen begangen wird, die durch Gewalttaten getötet wurden.

Die Schießerei ist der jüngste in einer langen Reihe von Angriffen auf LGBTQ+-Treffpunkte in den Vereinigten Staaten, von denen der schwerste 2016 in Orlando, Florida, stattfand. Damals hatte ein Bewaffneter in einem Nachtclub für die LGBTQ+-Szene 49 Menschen getötet, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.

Anlässlich des fünften Jahrestages der Schießerei in Orlando im vergangenen Jahr ernannte Präsident Joe Biden den Club zu einer Gedenkstätte. Waffengewalt ist ein großes Problem in den Vereinigten Staaten, wo sich laut der Website Gun Violence Archive im Jahr 2022 bisher mehr als 600 Massenschießereien ereignet haben. Darunter sind laut der Website Schießereien zu verstehen, bei denen mindestens vier Menschen verwundet oder getötet werden.

Vorfälle mit Waffengewalt haben die Debatte über schärfere Gesetze in den USA immer wieder neu angeheizt. Trotzdem wurden im Kongress kaum Fortschritte bei den Forderungen nach einer Reform erzielt.

