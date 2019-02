Tote bei Brand in Fußballakademie in Rio de Janeiro

Sechs Nachwuchfußballer und vier Mitarbeiter aus dem Trainerstab kamen in den Flammen ums Leben. Drei Menschen seien verletzt worden, berichtet das Portal "O Globo" unter Berufung auf die Feuerwehr.

Das Unglück ereignete sich in einem Wohngebäude für 14 bis 17 Jahre alte Fußballtalente. Sie waren im Schlaf von dem Feuer überrascht worden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Zuletzt waren über Rio schwere Unwetter niedergegangen. Nach Angaben von Müttern war das Training deshalb abgesagt worden.

Angehörige und Freunde trauern

Die Fußballakademie Ninho do Urubu war vor zwei Monaten eröffnet worden. Sie gilt als eine der modernsten der Welt. Das Trainingsgelände verfügt über mehrere Fußballplätze, Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen, Unterrichtsräume und einen Wasserpark.

Flamengo ist einer der bekanntesten Fußballvereine Brasiliens und mehrfacher Meister. Im Kader des Erstligisten stehen unter anderen Diego, der zuvor bei Werder Bremen, VfL Wolfsburg und Juventus Turin spielte, und der frühere Nationaltorhüter Julio Cesar.

Der Brand in dem Trainingszentrum ist das zweite schwere Unglück im brasilianischen Fußball in gut zwei Jahren. Im November 2016 war ein Flugzeug mit dem Fußballteam Chapecoense an Bord abgestürzt. 71 Menschen kamen bei dem Unfall in Kolumbien ums Leben.

