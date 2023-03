Europa

Torball: Bei diesem Sport müssen die Spieler den Ball hören

In den 1980er Jahren war Jugoslawien eine Macht im Torball, einem Sport für Sehbehinderte. Mit dem Zerfall der sozialistischen Republik, verschwanden auch die Torball-Vereine. In Serbien wurde dieser Sport danach nur noch als Hobby betrieben. Doch in den letzten Jahren erlebt Torball ein Revival.