Unspektakulär, bescheiden, nüchtern - so tritt Toni Kroos in der Öffentlichkeit auf, und so spielt der defensive Mittelfeldspieler auch Fußball. Allerdings: Kaum einer ist so effizient wie der Weltmeister von 2014.

Kroos, der in Greifswald, im äußersten Nordosten Deutschlands aufwuchs, besticht vor allem durch sein taktisches Verständnis und seine hohe Passgenauigkeit. Er war nach Günter Netzer, Paul Breitner, Uli Stielike, Bernd Schuster, Bodo Illgner, Christoph Metzelder, Mesut Özil und Sami Khedira der neunte deutsche Spieler, der für die erste Mannschaft von Real Madrid spielte.