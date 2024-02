Toni Kroos - Comeback im DFB-Team?

"106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben", ließ Toni Kroos nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der Europameisterschaft 2021 wissen und beendete damit seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Statt seines letzten Turniers könnte es auch sein vorletztes gewesen sein.

Kroos nährte jetzt Spekulationen darüber, dass er bei der im Sommer anstehenden EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) möglicherweise wieder das Nationaltrikot tragen wird. "Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich denke noch darüber nach. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen", sagte der 34-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Achtfinal-Hinspiel der Champions League mit Real Madrid bei RB Leipzig (Dienstag, 13. Februar, 21 Uhr MEZ). Kroos ist der einzige deutsche Spieler, der fünfmal die Champions League gewonnen hat: einmal mit dem FC Bayern (2013), viermal mit Real (2016, 2017, 2018, 2022).

Weltmeister 2014, WM-Blamage 2018

Als Nationalspieler steht Kroos vor allem für den Gewinn des vierten deutschen WM-Titels: 2014 in Brasilien. Doch die 106 Länderspiele im DFB-Trikot brachten für ihn auch sportliche Enttäuschungen mit sich - vor allem bei seinem bis dato vorletzten Turnier, der WM 2018 in Russland.

Weltmeister auf den Knien - Kroos (2.v.r.) nach dem 1:0-Sieg im WM-Finale 2014 gegen Argentinien Bild: Rauchensteiner/Augenklick/picture alliance

Im zweiten Gruppenspiel schoss Kroos die deutsche Mannschaft nach einer zähen Partie mit einem direkt verwandelten Freistoß in der Nachspielzeit noch zum Sieg gegen Schweden. Sein Jubel mit energischem Gesichtsausdruck zierte die Titelseiten und nährte die Hoffnungen auf ein doch noch erfolgreiches WM-Turnier. Es kam bekanntlich anders. DFB-Team schied mit einem blamablen 0:2 gegen Südkorea aus - als Titelverteidiger und zum ersten Mal überhaupt in der Gruppenphase einer Fußball-WM.

Der "Anti-Ballack"

Der Schuss im WM-Spiel 2018 gegen Schweden, in den Kroos alle Energie und auch seine Wut legte, war eigentlich eine für ihn untypische Szene. Sie erinnerte eher an seinen Vorgänger im DFB-Mittelfeld, Michael Ballack. Der hatte bei der EM 2008 ebenfalls mit einem wuchtigen Freistoß den Siegtreffer im entscheidenden Gruppenspiel gegen Österreich erzielt. Am Ende war Deutschland bei diesem Turnier Zweiter geworden.

Energischer Jubel: Kroos nach seinem Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit des WM-Vorrundenspiels 2018 gegen Schweden Bild: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Ballack liebte es, als Kapitän voranzugehen. Toni Kroos meidet es dagegen eher, im Vordergrund zu stehen. Verstand sich Ballack einst als unangefochtener Leader, ist Kroos eher der stille, abgeklärte Stratege, dessen Arbeit meist längst getan ist, wenn vorne die Tore fallen. Sein nahezu perfektes präzises Passspiel hat ihm den respektvollen Spitznamen "Passmaschine" eingetragen.

"Nicht einen Moment gezweifelt"

Er habe "nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine große Titel, der EM-Titel, zum Schluss dazugekommen wäre", sagte Kroos, als er nach dem Aus bei der Europameisterschaft 2021 seinen Abschied aus dem DFB-Team verkündete.

Kroos (r.) in seinem bisher letzten Länderspiel: beim 0:2 im EM-Achtelfinale 2021 gegen England Bild: Matthew Childs/REUTERS

Er habe bereits nach der WM 2018 "intensive Rücktrittsgedanken " gehabt, räumte der Spielmacher von Real Madrid später in einem Interview ein. Seitdem habe festgestanden, "dass die EM [2021 - Anm. d. Red.] mein letztes Turnier wird", so Kroos. Seitdem habe er nicht einen Moment lang "an der bewusst getroffenen Rücktrittsentscheidung" gezweifelt, bekräftigte er noch 2022. Doch jetzt scheint es Kroos wieder zu jucken, den in seiner Trophäensammlung noch fehlenden Titel zu holen - und das bei der Heim-EM.

Lösung für Nagelsmann?

Im Dezember 2023 verriet Nationalspieler Antonio Rüdiger in einem Interview bei "DAZN", dass er Kroos zu einem Comeback im DFB-Team bewegen wolle. "Ich frage ihn jeden Tag", sagte der Real-Teamkollege. Kurz vor Weihnachten bezeichnete Bundestrainer Julian Nagelsmann im "ZDF-Sportstudio" ein Kroos-Comeback als einen "interessanten Gedanken": "Es kann sein, dass ich ihn noch mal anrufe."

Kroos könnte das Rechtsverteidiger-Problem lösen, wenn er die Position im defensiven Mittelfeld übernimmt. Nagelsmann könnte dann Joshua Kimmich nach rechts verschieben und Ilkay Gündogan nach vorne. Kimmich spielt vielleicht nicht gerne Rechtsverteidiger, aber er kann es, genauso wie Gündogan den offensiveren Part im zentralen Mittelfeld. Und die Qualitäten des Weltstars Toni Kroos im defensiven Mittelfeld sind hinreichend bekannt.