Tokio: Wie effektiv werden die Dopingkontrollen sein?

Es wäre wohl eine ziemliche Untertreibung, die Vorbereitungen für die kommenden Olympischen Spiele und Paralympics als "nicht ideal" zu bezeichnen. Nach der Verschiebung im letzten Jahr folgten einige Wellen des Coronavirus. Die letzte zwang die Politik kürzlich sogar dazu, den Ausnahmezustand über Tokio zu verhängen.

Das bedeutet, dass die Fans die Veranstaltungen in der japanischen Hauptstadt nicht besuchen können - obwohl nach dem derzeitigen Stand die Austragungsorte in den Regionen Fukushima, Miyagi und Shizuoka bis zu 50 Prozent der Zuschauer-Kapazität mit einer Obergrenze von 10.000 Zuschauern aufnehmen dürfen. Aber schon im Vorfeld waren die Olympischen Spiele von der Öffentlichkeit stark abgelehnt worden, wie verschiedene Meinungsumfragen ergeben hatten.

Gute Möglichkeiten für Doper

Dazu kommt das Thema Doping. Die Pandemie hat denjenigen Athletinnen und Athleten, die sich durch unerlaubte Hilfsmittel einen Vorteil verschaffen wollten, einen Vorteil verschafft. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) war auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im vergangenen Jahr gezwungen, die Tests außerhalb von Wettkämpfen drastisch zu reduzieren. Zum Beispiel heißt es auf der WADA-Website, dass im April 2020 weltweit nur 578 Blut- und Urinproben genommen wurden, verglichen mit 25.219 für den gleichen Monat im Jahr 2019.

"Der Rückgang der Tests könnte einigen Athleten ermöglicht haben, in Vorbereitung auf die Spiele zu dopen, aber es ist komplexer als nur ein test-freies Zeitfenster zu haben", sagte April Henning, Anti-Doping-Expertin, Autorin und Dozentin an der Universität von Stirling in Schottland, der DW. "Viele Athleten werden nicht dopen, selbst wenn sie die Chance haben, dies unentdeckt zu tun. Diejenigen, die bereits dopen wollten oder gedopt haben, könnten einen Vorteil gehabt haben. Vorausgesetzt, sie wären in dieser Zeit getestet worden, was nicht sicher ist. Aber sie wussten, dass die Chance, noch einmal getestet zu werden, gering oder nicht gegeben war."

Henning führt weiter aus: "Aber Doping auf höchstem Niveau wird eher, wenn auch natürlich nicht ausschließlich, geplant und zeitlich abgestimmt, um sicherzustellen, dass Vorteile erzielt werden können. Während der Corona-Lockdowns war es selbst für die Elite schwierig, effektiv zu trainieren. Und das könnte den wahrscheinlichen Nutzen vieler Dopingsubstanzen reduziert haben."

Zahl der Tests wieder deutlich angestiegen

Blutproben gehören für Sportler im Anti-Doping-Kampf zum Alltag

Die WADA berichtet, dass die Testwerte trotz der Ausbreitung der Delta-Variante von COVID-19 inzwischen wieder nahezu normal sind, wobei Japan nun zu den Ländern gehört, die über die Auswirkungen besorgt sind.

"Der Anstieg der Testzahlen auf der ganzen Welt stellt eine bedeutende Anstrengung seitens der Anti-Doping-Organisationen angesichts der anhaltenden Pandemie dar", hieß es kürzlich in einer Erklärung des Generaldirektors der WADA, Olivier Niggli.

Aber die Umstände rund um die kommenden Spiele könnten den Testern eine noch härtere Zeit bescheren. Die Athleten sind den Anti-Doping-Behörden in der Regel einen Schritt voraus, vor allem im Vorfeld von Großereignissen. Wobei die meisten Dopingstrafen erst Jahre später verhängt werden. Aus diesem Grund sind die Anti-Doping-Agenturen verpflichtet, ihre Ergebnisse zehn Jahre lang aufzubewahren.

IOC übergibt Kontrolle der ITA

Während der Spiele hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Kontrolle über sein Anti-Doping-Programm an die Internationale Test-Agentur (ITA) mit Sitz in der Schweiz übergeben, obwohl es darauf besteht, dass es selbst für die Bekämpfung von Dopern "verantwortlich bleibt".

Die ITA, die von der WADA beaufsichtigt wird und mit nationalen Agenturen und dem Weltsportgerichtshof CAS zusammenarbeitet, beschreibt sich selbst als unabhängige Non-Profit-Organisation und sagt, sie werde "das umfangreichste Anti-Doping-Programm für Tokio 2020 leiten, das jemals für eine Ausgabe der Olympischen Spiele umgesetzt wurde."

Die ITA wird 24 Doping-Kontrollbeamte (DCOs) in Japan einsetzen, von denen etwa die Hälfte von der japanischen Anti-Doping-Agentur (JADA) und die andere Hälfte von anderen Organisationen gestellt wird. Sie sollen im Laufe der Spiele 5.000 Urin- und Blutproben von über 11.000 Olympioniken und mehr als 4.000 Paralympioniken nehmen, laut ITA "gezielt und unangekündigt".

Schlüpfen Sportler durch das Netz?

Doping-Kontrolleure werden auf die Sportler nach den Wettkämpfen warten

Die Dopingkontrollen werden unter voller Beachtung der angemessenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchgeführt, wie sie im entsprechenden IOC-Handbuch beschrieben sind. Und unter strikter Einhaltung aller Vorschriften, die von den japanischen Gesundheitsbehörden zum Schutz der Athleten und der Dopingkontrolleure erlassen wurden. Die Organisation fügte hinzu, dass die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Pandemie "keinen Grund für Athleten oder Verbände bieten, Dopingkontrollen nicht durchzuführen und dass jede Nichteinhaltung des Dopingkontrollprozesses potenziell zu einem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen führen kann."

Dennoch mag es Sportler geben, die versuchen, durch das Netz zu schlüpfen. "Im Allgemeinen ist die Dopingbekämpfung bei solchen Veranstaltungen gut geplant, und es wurde ein enormer Aufwand an Ressourcen für Tokio betrieben", sagte Henning. "Aber wie wir von Sotschi und dem russischen Dopingsystem gelernt haben, ist sehr wenig narrensicher, wenn man entschlossen und koordiniert vorgeht."

Ständige Weiterentwicklung

Wie immer variiert die Fähigkeit und der Wille, Doper zu erwischen, enorm. Je nachdem, wie gut entwickelt und finanziert die nationalen Anti-Doping-Systeme sind. "Es ist auch eine Frage des Umfangs", fügte Henning hinzu. "Die USA haben ein etabliertes Anti-Doping-System. Aber die schiere Größe der Bevölkerung und die Anzahl der Athleten, die es potenziell in eine National- oder Olympiamannschaft schaffen könnten, ist riesig. Das bedeutet, dass die Tests sowohl tief als auch breit angelegt sein müssen, um effektiv zu sein."

"In Anbetracht der Art und Weise, wie einige Sportarten ihre Athleten auswählen (z. B. gibt es in der Leichtathletik und im Schwimmen Trials, bei denen sich einige unerwartete Athleten qualifizieren können, Anmerkung der Readaktion), ist es möglich, dass diejenigen, die es zu den Spielen schaffen, nicht regelmäßig oder auch nie außerhalb des Wettkampfs getestet wurden. Vielerorts gibt es auch einen strategischen Ansatz, bei dem Athleten in einigen Sportarten stärker getestet werden als in anderen. Die Varianz ist groß, und Untersuchungen zeigen, dass sich die Athleten bis zu einem gewissen Grad der Unterschiede und deren Auswirkungen bewusst sind", sagt Henning.

Kurz gesagt: Die Anti-Doping-Systeme haben immer damit zu kämpfen, sich weiterzuentwickeln, um mit den Dopern Schritt zu halten. Während die COVID-19-Pandemie das Bild etwas verändert hat, bleiben die größten Herausforderungen dieselben.