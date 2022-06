Todesfahrt bei Berliner Gedächtniskirche

"Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz und Freiheit nicht einhalten können"

Bundespräsident Steinmeier belässt es zum Gedenken an den Anschlag in Berlin 2016 nicht beim Blick zurück. Vielmehr ermahnt er Politik und Behörden, Fehler und Versäumnisse so weit wie möglich auszubügeln.