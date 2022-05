Titelkampf und Abstiegsängste: das Saisonfinale im europäischen Fußball

Was war das für ein Fußballrausch in den Halbfinal-Spielen der Champions League: Erst die spektakuläre Aufholjagd des FC Liverpool gegen Villarreal. Dann das hochspannende und torreiche zweite Halbfinalrückspiel in Madrid: ein Leckerbissen für jeden Fußballfan - solange er nicht Anhänger des unterlegenen Teams von Manchester City ist.

Der Höhepunkt der corona-geplagten europäischen Fußballsaison, das Champions-League-Finale, steigt somit am 28. Mai in Paris zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool, dessen Trainer Jürgen Klopp zum dritten Mal in fünf Jahren mit den "Reds" im Finale der Königsklasse steht. Der Gewinner im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb ist automatisch für die nächste Saison qualifiziert, dazu noch für den Super Cup gegen den Sieger der Europa League und für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Deutsches Finale in der Europa League?

Während der FC Bayern als letzter deutscher Vertreter in der Königsklasse schon im Viertelfinale ausgeschieden ist, spielen in der Europa League gleich zwei deutsche Teams um den Einzug ins Finale: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben mit ihren Siegen in den Hinspielen jeweils gute Ausgangslagen, um das Finale am 18. Mai in Sevilla zu erreichen. Leipzig konnte sich mit 1:0 zu Hause gegen die Glasgow Rangers durchsetzen, Frankfurt siegte auswärts bei West Ham United mit 2:1. Der Titelträger spielt gegen den Sieger der Champions League um den Supercup und in der kommenden Saison in der Königsklasse.

Frankfurts Ansgar Knauff feiert den Auswärtssieg in London mit den Fans

Im neu geschaffenen dritten europäischen Wettbewerb, der Conference League, erhoffen sich sowohl Leicester City und AS Rom (Hinspiel 1:1) als auch Feyenoord Rotterdam und Olympique Marseille (Hinspiel 3:2) den Einzug ins Finale, das am 25. Mai in Albaniens Hauptstadt Tirana ausgetragen wird. Der einzige deutsche Teilnehmer, Union Berlin, war bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden. Der Sieger der Conference League darf in der kommenden Saison in der Europa League starten.

Bundesliga: Spannung im Kampf um Europa

In den nationalen Ligen ist kurz vor dem Saisonende schon einiges entschieden, so auch in Deutschland. Zum zehnten Mal in Folge holte sich der FC Bayern München die Meisterschaft - schon am 31. Spieltag. Dahinter bleibt es spannend. Während sich Borussia Dortmund als Tabellenzweiter bereits ein Ticket für die Königsklasse gesichert hat, kämpfen insgesamt noch sechs Mannschaften um die restlichen Plätze im Europapokal: Bayer Leverkusen (3./59 Punkte), der SC Freiburg (4./55), RB Leipzig (5./54), der 1. FC Köln (6./52) , Union Berlin (7./51) und mit Außenseiterchancen die TSG Hoffenheim (8./46).

(Nicht nur) in Köln träumen die Fans vom Europapokal

Je nachdem, ob Leipzig oder Frankfurt die Europa League gewinnen und Leipzig oder Freiburg den DFB-Pokal (Finale am 21. Mai in Berlin), verschieben sich die Plätze für die jeweiligen Wettbewerbe und es könnte auch der siebte Platz für die Qualifikation zur Conference League reichen. Im Abstiegskampf befinden sich Hertha BSC (15./33), der VfB Stuttgart (16./29) und Arminia Bielefeld (17./27). Auch den FC Augsburg auf Rang 14 mit 35 Punkten könnte es theoretisch noch treffen. Eines dieser Teams steigt direkt ab, eines muss in die Relegation und zwei werden die Klasse halten. Tabellenschlusslicht Greuther Fürth ist bereits abgestiegen.

England: City oder Liverpool?

Drei Spieltage vor Saisonende geht es in der Premier League spannend zu: Tabellenführer Manchester City führt mit einem Punkt Vorsprung vor League-Cup-Sieger und Verfolger Liverpool. Abgeschlagener Dritter ist der FC Chelsea, der ebenso wie Arsenal auf Champions-League-Kurs ist, aber wegen des Rückzugs von Roman Abramowitsch vor einer ungewissen Zukunft steht..

Zwei, bzw. fünf Punkte hinter den Champions-League-Rängen rangieren Tottenham und Manchester United. Für United, das zwei Spiele mehr auf dem Konto hat als die Konkurrenz, sieht es dieses Mal also ganz nach Europa League aus. Die drei Abstiegsplätze belegen derzeit Everton (32), das mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Platz hat, der so gut wie abgestiegenen FC Watford (22) und das bereits abgestiegene Norwich City.

Spanien: Real kürt sich zum Meister

Sogar noch vier Spieltage sind in der Primera División zu absolvieren. Champions-League-Finalist Real Madrid steht dennoch schon als spanischer Meister fest. Trainer Carlo Ancelotti feierte damit Meisterschaften in allen fünf großen europäischen Ligen (mit Real, AC Mailand, Chelsea, Paris Saint-Germain und FC Bayern).

Barcelona (66), Sevilla (64) und Atletico Madrid (61) folgen auf den weiteren Champions-League-Plätzen, auf die aber auch Betis Sevilla (58) und San Sebastian (56) theoretisch noch Chancen haben. Champions-League-Halbfinalist FC Villareal liegt mit 52 Punkten auf Rang sieben und muss um einen Europapokal-Platz bangen. Auf den Abstiegsplätzen befinden sich Granada (31), Alaves (28) und Levante (26), das nur noch theoretische Chancen hat, die Klasse zu halten.

Italien: der Titel geht nach Mailand

Drei Spieltage stehen in der Serie A noch aus. Die Meisterschaft wird zwischen den beiden Mailänder Klubs entschieden. AC Mailand führt mit zwei Punkten Vorsprung vor Inter die Tabelle an. Neapel, das lange im Titelrennen mit dabei war und die Champions League so gut wie sicher hat, folgt auf Rang drei vor Rekordmeister Juventus. Schon zehn Punkte dahinter liegen AS Rom und Lazio Rom auf den weiteren Europapokal-Plätzen, auf die sich auch Florenz, Bergamo und Hellas Verona noch Hoffnung machen können.

Ab Rang 15 wird gezittert: Sampdoria und La Spezia ( jeweils 33) haben noch die besten Karten im Abstiegskampf. Cagliari (28), Salernitana (26), CFC Genua (25) und der FC Venedig (22) brauchen dringend Punkte, um die Klasse noch zu halten.

Frankreich: PSG das Maß aller Dinge

In der Ligue 1 ist die Meisterschaft ebenfalls entschieden: Paris Saint-Germain mit dem siebenmaligen Weltfußballer Lionel Messi und Weltmeister Kylian Mbappé sicherte sich zum zehnten Mal die Meisterschaft in Frankreich. Dennoch rumort es im Verein. Es gibt Gerüchte um einen Trainerwechsel, der Argentinier Mauricio Pochettino soll wohl ersetzt werden. Auch die Fans sind nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid unzufrieden und fordern den Rücktritt der Vereinsführung um den katarischen Eigentümer Nasser Al Khelaifi.

Hinter Paris liegen Olympique Marseille (65), Stade Rennes, AS Monaco (jeweils 62) und OGC Nizza (60) auf den Europapokal-Plätzen, die theoretisch sogar noch vom Tabellen-Elften OSC Lille erreicht werden könnten. Nizza und Lyon wurden Punkte wegen Vorfällen rund um ihre Spiele abgezogen. Ab Platz 14 muss man sich ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen. In der Abstiegszone stehen St. Etienne (31), Girondins Bordeaux (27) und der abgeschlagene FC Metz (25).