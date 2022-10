Tipps für Trekkingtouren durch Europa

Schweiz: Grosser Aletschgletscher

Das kleine Land in den Alpen bringt es auf rekordverdächtige 65.000 Kilometer Wanderwege. Auch der Grosse Aletschgletscher, eingerahmt von mehreren Viertausendern, ist gut erschlossen. Mit 20 Kilometer Länge ist es der größte Gletscher der Alpen. Am Aletsch entlang laufen darf jeder, rauf geht es jedoch nur in Begleitung eines Bergführers. Zwischen Juni und Oktober finden täglich Touren statt.