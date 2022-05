Kapstadt - meine Heimat

Weit mehr Flüge gibt es in das beliebte Touristenziel Kapstadt. Die Hafenstadt an der Südwestküste Südafrikas liegt auf einer Halbinsel, die vom beeindruckenden Tafelberg dominiert wird. Zwar ist Kapstadt kein Geheimtipp, darf in der Liste aber nicht fehlen, denn ich wohne hier und liebe es: Wo sonst kann man morgens surfen, nachmittags klettern und abends eine Weinfarm besuchen?