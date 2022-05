Europa

Tiny Houses in Ungarn

Egal, ob auf Rädern oder fest gebaut: Tiny Houses, Mini-Häuser, sind in Ungarn immer beliebter. Kein Wunder: Die Immobilienpreise sind in Ungarn in den letzten zehn Jahren um 128 Prozent gestiegen, viele Menschen suchen eine billigere Alternative. Können die Mini-Häuser dafür eine Lösung bieten?