Die Kunst ein Lied zu singen: Sopranistin Anna-Lena Elbert

Stylish und frisch, so kann Klassik auch sein. Steven Walter, Intendant des Bonner Beethovenfests, lädt Stars der jungen Szene in sein Tiny House ein. Reden, Kochen und Musik machen.

Bild: Michael Staab

In fünf Folgen lädt der Intendant des Beethovenfest Bonn, Steven Walter, junge Stars der europäischen Klassik-Szene zu sich nachhause ein. Zusammen mit der multidisziplinären Künstler:in Coco Elane empfängt er international gefragte Musikerinnen und Musiker in seinem Tiny House im Bonner Umland.

In der letzten Folge ist Anna-Lena Elbert zu Gast. Im Tiny House erzählt die preisgekrönte Sopranistin wie sie gelernt hat, zur "Rampensau" zu werden. Und von ihrer Liebe zum Lied quer durch die Jahrhunderte – inklusive Live-Performance: vom Ohrwurm der Renaissance bis hin zur Neuen Musik mit dadaistischen Texten.

Im Tiny House spricht eine junge Künstlergeneration über Erfahrungen in der Klassikwelt. Die Gäste bringen – neben ihrem Musikinstrument – auch Lieblingsrezepte - mit. Eine Mischung aus Talk, Kochshow und einem außergewöhnlich intimen Privatkonzert.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

SA 30.09.2023 – 13:03 UTC

SO 01.10.2023 – 05:00 UTC

SO 01.10.2023 – 11:00 UTC

SO 01.10.2023 – 17:03 UTC

MO 02.10.2023 – 04:00 UTC

DI 03.10.2023 – 11:30 UTC

DI 03.10.2023 – 16:15 UTC

DO 05.10.2023 – 22:30 UTC

