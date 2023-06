Rammstein: Staatsanwaltschaft prüft Verdacht

Gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sollen in Berlin zwei Strafanzeigen wegen sexueller Übergriffe eingegangen sein. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Ermittlungen aufnimmt.

Laut Berichten mehrerer Medien liegen in Berlin nun zwei Strafanzeigen gegen Till Lindemann vor. Demnach besteht ein Anfangsverdacht nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches, der sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung behandelt. Wörtlich heißt es da: "Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, kann mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden."

Berichte, wonach die Berliner Staatsanwaltschaft bereits Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger aufgenommen hat, konnte ein Sprecher auf DW-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Till Lindemann ist mit Rammstein derzeit auf Tour Bild: Ismael Rosas/Zuma Press/picture alliance

Schwere Anschuldigungen

Mehrere Frauen werfen Rammstein-Sänger Till Lindemann sexuelle Übergriffe während und nach Konzerten vor. Die bekannteste deutsche Band, die derzeit durch Europa tourt, ließ die Anschuldigungen über eine Anwaltskanzlei als "ausnahmslos unwahr" zurückweisen. Die Kanzlei kündigte an, "wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen" einzuleiten.

Drogen und Alkohol

Mutmaßlich betroffene Frauen schildern Situationen im Umfeld von Rammstein-Konzerten, die sie zum Teil als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollten. Dabei soll es nach den Angaben einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein, teilweise unter Einfluss von Drogen.

Zuvor hatte die Berliner Innensenatorin Iris Spranger Aftershow-Partys im Rahmen der im Juli geplanten Rammstein-Konzerte bereits untersagt. In der Schweiz haben mehrere Verbände nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Lindemann eine Absage der zwei geplanten Konzerte in Bern gefordert. Tausende haben eine entsprechende Petition unterschrieben.

