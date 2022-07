Melonen-Eis am Bambus-Stiel

So lässt es sich der Panda im Zoo von Madrid gutgehen. Und den Stiel verputzt er am Ende gleich mit. Europas Feuerwehren sind solche Pausen leider kaum vergönnt: Etliche Hektar Wald Europas stehen in Flammen und zwingen die Helfer zu Dauereinsätzen. Der Bambuswald im Pandagehege ist davon zum Glück bislang nicht betroffen - er gerät eher in Gefahr, sobald die Melone alle ist...