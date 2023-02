Ticket nach Berlin

Das Format im Überblick

In dieser Abenteuerspielshow begeben sich sechs junge Menschen aus aller Welt auf eine turbulente Reise durch ganz Deutschland. In zwei Teams treten sie gegeneinander an und stellen sich zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen. Die Lernenden begleiten die Teams quer durchs Land und lernen auf diese Weise nicht nur interessante Fakten über Deutschland kennen, sondern erweitern und trainieren auch Wortschatz und Grammatik auf dem Niveau B2.

Die beiden Teams der Abenteuerspielshow treten zwar gegeneinander an, doch sie haben ein gemeinsames Ziel: Berlin. Auf dem Weg dorthin reist ein Team durch den Norden Deutschlands und das andere durch den Süden. Dabei treffen die Teammitglieder auf viele interessante Menschen und müssen sportliche, landeskundliche und sprachliche Herausforderungen meistern. Die Videos und interaktiven Übungen zu jeder Folge ermöglichen es den Lernenden, sich intensiv mit den Teams und ihren Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen und dabei ihr Hör- und Sehverstehen zu trainieren.

Zu jeder Folge gibt es ergänzende Materialien für Lehrkräfte mit Arbeitsblättern und Vorschlägen für die Gestaltung kompletter Unterrichtseinheiten.

