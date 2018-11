Thomas-Mann-Literaturpreis für Mircea Cărtărescu

Der Preis, den die Hansestadt Lübeckgemeinsam mit der Bayerischen Akademie der schönen Künste vergibt, würdigt das literarische und publizistische Engagement eines Autors. Der 1956 in Bukarest geborene Cǎrtǎrescu sei zunächst durch seine Gedichtbände, dann vor allem durch Romane, Erzählungen und Essays zur wichtigsten Stimme der rumänischen Literatur avanciert, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Tomas-Mann-Preis wird abwechselnd in Lübeck und München überreicht, in diesem Jahr im Rathaus von Lübeck, der norddeutschen Heimatstadt von Thomas Mann.

In viele Sprachen übersetzt

Gab dem Literaturpreis seinen Namen: Der Schriftsteller Thomas Mann

Mit seiner unbändigen, vielstimmigen Roman-Trilogie "Orbitor" habe Cǎrtǎrescu sich in die Weltliteratur eingeschrieben: "Die drei Bände 'Die Wissenden' (dt. 2007), 'Der Körper' (dt. 2011) und 'Die Flügel' (dt. 2014) illustrieren ein wildes Panorama der Stadt Bukarest aus der Sicht des heranwachsenden Erzählers. Sie mischen Träume, Albträume, Halluzinationen, Einblicke, Erinnerungen und historische Ereignisse zu einem Zeitroman, der vom Leben in Rumänien bis zur Revolution im Jahr 1989 erzählt. Zuletzt erschien von Cǎrtǎrescu der Erzählungsband "Die schönen Fremden" (2004, dt. 2016), der eine bizarre Lesereise nach Frankreich schildert. Die Werke Mircea Cǎrtǎrescus wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sie haben schon zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten.

