Thessaloniki: Auf den Spuren der jüdischen Gemeinde

Elena Chouzouris Roman "Onkel Avraam bleibt für immer hier" befasst sich mit der Zeit vor, während und nach dem Holocaust in Griechenland. In Thessaloniki ergründet die Hauptfigur die jüdische Familiengeschichte.

Ein Stadtplan von Thessaloniki aus dem Jahr 1930, einige sephardische Kochrezepte (Sepharden sind im Mittelalter von der hebräischen Halbinsel vertriebene Juden und ihre Nachfahren, Anm. d. Red.) und ein Notizblatt mit Jahreszahlen: Diese Erbstücke von der Großmutter Luna bringen Enkelin Alisa zusammen mit drei Fotografien in die zweitgrößte Stadt Griechenlands, wo sie sich auf die Suche nach Spuren ihrer Familie begibt. Alisa studiert eigentlich Geschichte und stammt aus der israelischen Hauptstadt Tel Aviv.

Gespaltene Erinnerungen To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Der Roman "Onkel Avraam bleibt für immer hier" von Elena Chouzouri erzählt unter anderem von der jüdischen Gemeinde und ihrem Leben in Thessaloniki in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das jüdisch-sephardische Leben dort war äußerst lebendig. Nirgends sonst siedelten sich so viele aus Spanien vertriebene Jüdinnen und Juden an wie hier. Über zwei Jahrtausende prägte die jüdische Gemeinde die Stadt und das Stadtbild mit den mehr als 30 Synagogen - bis die Nationalsozialisten sie nahezu auslöschte. Die im Roman erzählte Zeit umfasst daher auch die tragischen Ereignisse des Holocaust und den jüdischen Widerstand.

Elena Chouzouri: Den Leser nicht vergessen lassen

Hauptfigur Alisa, deren Nachname, wie die Autorin bemerkt, Cohen, Molho, Natan, Pardo oder Abrabanel sein könnte, schreibt ihre Doktorarbeit über Avraam Benaroya. Er war eine der Schlüsselfiguren der Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Griechenlands im Jahr 1918, der Vorgängerin der kommunistischen Partei Griechenlands. Tätig war Benaroya in Thessaloniki. Von dort stammte auch Alisas Großmutter. Nach deren Tod nimmt sie unter anderem drei Fotos zum Anlass, dorthin zu reisen. Sie möchte die Geheimnisse ihrer Familiengeschichte erforschen. Nebenbei erinnert sie zugleich an den Arbeiterführer Benaroya.

In diesen Waggons wurden die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner Thessalonikis deportiert Bild: Takis Tsafos/picture alliance

"Man kann nicht über die Vergangenheit sprechen, als wäre man dort gewesen", betont die Autorin Elena Chouzouri. "Man war nicht dabei - also muss man Erzähltechniken finden, die den Leser nicht vergessen lassen und ihn in etwas hineinziehen, das eine gewisse Plausibilität hat, ohne real zu sein. Meine eigenen Themen zwingen mich also dazu, hybride, postmoderne Methoden anzuwenden."

Die Autorin verwebt fiktive Narrative, eigene Erlebnisse und Primärquellen: "Im Buch lesen wir zum Beispiel die vollständigen Bekanntmachungen, die die Nazi-Besatzungstruppen in Thessaloniki an den Straßen aufgehängt hatten und die von den vorbeigehenden Einwohnerinnen und Einwohnern Thessalonikis gelesen wurden. Es gibt also eine Intertextualität", erklärt Chouzouri, die bislang fünf Romane und mehrere Gedichtbände veröffentlicht hat.

Von der größten jüdischen Gemeinde zur beinahe kompletten Auslöschung

Laut dem Projekt "Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland " zählte Thessaloniki 1941 die größte jüdische Gemeinde ihrer Zeit: Mit 56.000 Mitgliedern repräsentierte sie fast ein Viertel der gesamten städtischen Bevölkerung. Um 1900, so heißt es in einem Aufsatz der Uni Potsdam , machten Jüdinnen und Juden sogar knapp die Hälfte der Bevölkerung aus, jedoch verringerte sich ihr Anteil bis 1940 durch Auswanderung in die USA und nach Palästina.

Dieser Gemeinde gehörten hauptsächlich Sepharden an, die Nachkommen jener jüdischen Gemeinschaft, die im 15. Jahrhundert aus Spanien vertrieben worden war und sich später im Osmanischen Reich ansiedelte, wozu auch Thessaloniki gehörte.

Reisepässe jüdischer Menschen aus Thessaloniki Bild: Wassilis Aswestopoulos/IMAGO

Die nationalsozialistischen Besatzer vernichteten die Gemeinde nahezu vollständig. Jüdinnen und Juden mussten Zwangsarbeit verrichten, in Ghettos hausen und ab 1943 deportierte man sie vor allem ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Nur 1.950 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Thessaloniki überlebten, der Rest wurde von den Nazis brutal ermordet.

Elena Chouzouris Roman ist dreigeteilt

Die griechische Schriftstellerin Elena Chouzouri Bild: privat

"Thessaloniki ist eine sehr romanhafte Stadt", sagt Elena Chouzouri. "Ich fühlte mich verpflichtet, all das zu schreiben, um es selbst auch zu entdecken." Der Roman ist aufgeteilt in "Davor", "Damals" und "Danach" - also in das Leben vor, während und nach dem Holocaust.

Die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Buches "Onkel Avraam bleibt für immer hier" fällt nun mit dem Gedenken an die Deportation der griechischen Juden vor 80 Jahren zusammen.

Elena Chouzouri: "Onkel Avraam bleibt für immer hier". Verlag der Griechenland Zeitung, Athen 2023. 214 Seiten.