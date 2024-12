In Josifinas Gesicht breitet sich ein Lächeln aus, als sie Ivi, ein Miniaturpferd, streichelt. In ihrem rosa Rollstuhl führt die 9-Jährige das Tier durch den Flur ihrer Schule. Ivi und ihre Artgenossin Calypso sind zwei Miniaturpferde, die Freude in Josifinas Schule bringen sollen. "Ich möchte, dass die Pferde wiederkommen; sie haben mich wirklich glücklich gemacht", sagt die Schülerin strahlend.