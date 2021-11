Oben Strom, unten Ackerbau

Wüsten werden fruchtbar

In der chinesischen Wüste Gobi stehen einige der größten Solarparks weltweit, hier gibt es viel Platz. In einigen Anlagen wird im Schatten der Module auch Landwirtschaft betrieben. So wird die Wüstenausbreitung gestoppt und Böden werden wieder urbar gemacht. Das könnte auch anderswo in der Welt in Wüstengebieten funktionieren.