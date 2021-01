"The White Tiger": Sozialdrama oder stereotypes Machwerk?

"The White Tiger" gehört derzeit zu den Netflix-Hits weltweit. In der Adaption des Romans von Aravind Adiga, der 2008 den Booker Prize gewann, sind die Bollywood-Schauspieler Adarsh Gourav, Priyanka Chopra and Rajkummar Rao zu sehen. Der Film von Regisseur Ramin Bahrani erzählt die Geschichte von Balram, der in einfachsten Verhältnissen groß wird: Als sein Vater stirbt, ist der Junge gezwungen, die Schule zu verlassen, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Mal arbeitet er im Steinbruch, mal in einer Teestube.

Die Zeiten sind hart. Doch Balram hat nicht vergessen, dass ein Lehrer ihn einst einen "weißen Tiger" nannte - ein Kompliment für seinen Mut, vor der Klasse zu sprechen. Fortan ist es Balrams einziges Ziel, aus dem "Gefängnis" der Unterschicht und und seiner Kaste auszubrechen - und es im Leben zu etwas Großem zu bringen.

Balram ist der sprichwörtliche Außenseiter: Er kommt aus einer armen Dienstboten-Familie und gehört einer der untersten Kasten an. Er findet einen Job als Fahrer - und tötet seinen Arbeitgeber, um seine Diener-Identität hinter sich zu lassen und unter neuem Namen ein neues Leben zu beginnen.

"The White Tiger" basiert auf Aravind Adigas Buch, das 2008 den Booker Prize gewann.

Ein "Armutsporno" über Indiens Unterdrückte?

Viele indische Filmkritiker werfen den Produzenten vor, mit "The White Tiger" lediglich einen weiteren Film gedreht zu haben, der in Aufnahmen von Indiens Armen und Unterdrückten schwelge - "Armutsporno" nennt ihn das indische Nachrichtenmagazin "The Quint".

Drehbuchautorin Anu Singh Choudhary sieht das anders: Man könne dem Film diese Bilder nicht vorwerfen, denn sie seien - wie auch in der Romanvorlage - ein Kommentar über das Leben in Indien. "Der Film ist sehr real. Und mehr als alles andere ist er ein Statement über Menschlichkeit. Eine Heldenreise... und ein Spiegel für die Menschen in Indien, die sich nach Macht und Einfluss sehnen und gerne einen bestimmten Lebensstil leben würden, ohne darüber nachzudenken, welche Auswirkungen dieser für die Menschen hat, die uns "(be)dienen."

Choudhary ist in der Nähe von Dhanbad im Norden Indiens aufgewachsen. Genau dort spielt der Film. Die Darstellung der unteren Kasten in Balrams Dorf Lakshmangarh sei absolut zutreffend. In einigen Szenen betteln sie die Grundbesitzer um Geld oder Arbeit an. Die Dramaturgie des Films lebt von Kontrasten: Während Balram und die anderen angestellten Fahrer in den Keller verbannt werden, leben die Arbeitgeber in schicken Apartments.

Balram verkörpert einen Menschen aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht. "Der Film führt uns vor Augen, dass er dabei keine Wahl hat - sondern gezwungen und unterdrückt wird, so zu sein", sagt Choudhary. Dieser "geboren, um zu dienen"-Mentalität sei sich der Protagonist stets bewusst. "The White Tiger" zeige den "Graben zwischen den verschiedenen Kasten, den wir [die Inderinnen und Inder] tagein tagaus erleben - vor dem wir uns aber entschieden haben, die Augen zu verschließen", ergänzt sie.

Fakt oder Fiktion?

Aber macht es überhaupt Sinn, einen fiktionalen Film mit der Realität zu vergleichen? "Ich hasse diese Idee, dass Filme die Realität widerspiegeln", sagt der indische Filmkritiker Bharadwaj Rangan. "Denn Filme sind artifizielle Konstrukte. Sie zeigen eine inszenierte Realität."

Im Film wie im Roman erzählt Balram seine Geschichte anhand eines Briefes an den chinesischen Premierminister Wen Jiabao, der kurze Zeit später zu einem Staatsbesuch in Indien erwartet wird. Für die Distanz zur Realität spricht auch, dass viele Figuren in dem Film Englisch sprechen, sagt Rangan. Viele indische Zuschauer hatten sich darüber lustig gemacht, dass indische Dorfbewohner Englisch sprechen - die Hauptdarsteller Priyanka Chopra and Rajkummar Rao gar mit einem sonderbaren indisch-amerikanischen Akzent.

In Indien wird Englisch immer noch als Sprache der privilegierten Klassen angesehen - und als Mittel, um auf der sozialen Leiter aufzusteigen. Das beeinflusse allerdings nicht, wie er den Film sehe, so der Filmkritiker. Dass die Figuren Englisch sprechen, sei der Kontinuität zuliebe erfolgt. Auch der Roman sei in Englisch verfasst worden. "In alten Hollywood-Filmen sprechen Franzosen auch Englisch mit französischem Akzent, obwohl sie in Wirklichkeit einen Übersetzer heranziehen würden", so Rangan.

Nicht vorrangig für ein indisches Publikum

Trotzdem: "'The White Tiger' sei die "Geschichte eines indischen Außenseiters", sagt Rangan. "Und der Film macht sehr deutlich, dass Macht und Geld in Indien in den Händen der Insider liegen."

Dass der Film in Indien großen Anklang findet, ist eher unwahrscheinlich. Auch weil Netflix in dem asiatischen Land zu den eher teuren Streaming-Plattformen gehört. "Sich ein Netflix-Abo leisten zu können, ist bereits ein Privileg", erklärt Bharadwaj Rangan.

Den Angaben von Drehbuchautorin Anu Singh Choudhary zufolge war "The White Tiger" unter den Top Ten der indischen Filme. Er sei aber "für ein weltweites Nischenpublikum gedacht" und "kein Film, der unterhält oder schnelle Zufriedenheit anbietet". Ganz im Gegenteil. "Nach diesem Film fühlen Sie sich unwohl. Sie denken nach, Sie stellen sich Fragen. Und das ist nicht das, für was sich der Großteil des indischen Publikums interessiert. Diese Menschen sind ohnehin schon durch vieles belastet, was um sie herum geschieht. Von den Bauernprotesten in Delhi bis hin zu unzähligen persönlichen und politischen Konflikten. Das ist kein Film, den viele Leute schauen werden", sagt Choudhary. "Weil wir das alles schon wissen."

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Land der Hindus Der Name "Indien" kommt vom Fluss Indus, in dessen Tal die indische Zivilisation bereits vor mehr als 5.000 Jahren entstand. Die einheimischen Gläubigen bezeichneten den Fluss als Sindhu. Persische Invasoren änderten ihn in Hindu ab. Der Name "Hindustan", oft für Indien gebraucht, verbindet Sindhu und Hindu und meint "Land der Hindus". In der Hindi-Sprache ist die Rede von "Bharat".

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Vielfalt der Religionen Indien ist die Geburtsstätte von vier großen Weltreligionen, darunter Hinduismus und Buddhismus. Etwa 84 Prozent der Inder bezeichnen sich als Hindus. Zugleich lebt hier eine der größten muslimischen Bevölkerungsgruppen der Welt. Auch Juden und Christen sind seit rund 2000 Jahren in Indien. Religiöse Minderheiten fühlen sich angesichts des wachsenden Hindu-Nationalismus zunehmend verunsichert.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Die Frau als Göttin Die Hindus stellen die Frau auf ein hohes Podest. Manche verehren sie gar als Göttin. Der alltägliche Umgang mit Mädchen und Frauen im heutigen Indien ist aber alles andere als respektvoll. Das Land gilt als eines der gefährlichsten für Frauen: Alle 20 Minuten wird - nach Angaben der Regierung - eine Frau vergewaltigt. Die Praxis der Mitgift und des Mädchenmordes ist nach wie vor weit verbreitet.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Heilige Kuh Kühe sind für die indischen Hindus heilig. Aber sie betrachten sie nicht als Götter. In der hinduistischen Mythologie ist das Tier mit gleich mehreren Gottheiten verwandt, wie etwa Krishna, dem Gott der Kuhhirten. Für die Armen ist es auch wirtschaftlich wichtig und sinnvoll, verschiedene Kuhprodukte wie Milch, Quark, Butter, Urin oder Dung im Alltag zu verwenden.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Indien - das Land der Vegetarier? Es ist ein Mythos, dass Indien ein Land voller Vegetarier ist. Während Umfragen darauf hindeuten, dass mehr als ein Drittel der Inder kein Fleisch essen, glauben einige Experten, dass der "kulturelle und politische Druck" viele Inder dazu veranlasst, ihren Fleischkonsum - insbesondere von Rindfleisch - nicht offen zuzugeben. Die tatsächliche Zahl der Vegetarier ist wahrscheinlich weitaus geringer.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Fasten als Lebenseinstellung Das religiöse Fasten ist ein integraler Bestandteil des Hinduismus. Fasten bedeutet nicht unbedingt, dass der Körper auf Nahrung verzichten muss. Stattdessen reicht es manchmal aus, bestimmte Arten von Nahrung zu reduzieren oder durch andere zu ersetzen. Mahatma Gandhi war ein glühender Verfechter des Fastens aus religiöser Überzeugung.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Die Begrüßung: Namaste Der häufigste Gruß in Indien ist "namaste". Im Sanskrit bedeutet "namaste" so viel wie: "Das Göttliche in mir verbeugt sich vor dem Göttlichen in Dir". Er dient sowohl als "Hallo" als auch als "Auf Wiedersehen" und kann jederzeit und für jeden benutzt werden. Ein anderer, weniger gebräuchlicher Gruß ist, die Füße eines älteren Menschen mit beiden Händen zu berühren, um ihm Respekt zu erweisen.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Die drei wichtigsten Dinge in Indien.. ...Astrologie, Bollywood und Kricket. Experten glauben, dass Religion, Hindi-Filme und das Kricketspiel die heilige Dreifaltigkeit sind, die das Herz vieler Inder höher schlagen lässt. Diese drei Themen generieren den meisten Internettraffik, wobei globale Technologie- und Mediengiganten das gezielt ausnutzen, um die indische Bevölkerung zu infiltrieren. Indien hat ca. 1,353 Milliarden Einwohner.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Symbole einer verheirateten Frau Bindi (ein Zierpunkt auf der Stirn), Armreifen und Sindoor (Zinnoberpulver) sind Symbole, die von verheirateten Hindu-Frauen getragen werden. Es ist auch bekannt, dass sie eine gewisse physiologische Bedeutung haben. Sindoor etwa besteht aus Kurkuma-Kalk und Quecksilber und soll aufgrund seiner Eigenschaften den Blutdruck kontrollieren und den Sexualtrieb aktivieren.

10 Fakten über indische Kultur, die Sie kennen sollten Indische Hochzeiten Anders als im Westen entscheidet man sich in Indien nicht dafür, an irgendeinem beliebigen Tag zu heiraten. Die Familien wenden sich an Priester und Astrologen, um ein günstiges Datum zu wählen. Auch die Horoskope des Paares werden auf Kompatibilität geprüft. Eine hinduistische Hochzeit dauert viele Stunden. Das Ereignis umfasst mehrere Zeremonien, die vor der eigentlichen Hochzeit stattfinden. Autorin/Autor: Ritika Pandey



Adaption: Nikolas Fischer