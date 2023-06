"The Girl from Ipanema": Sängerin Astrud Gilberto ist tot

Die brasilianische Sängerin ist im Alter von 83 Jahren im Familienkreis gestorben. Der von ihr interpretierte Bossa-Nova-Song "The Girl from Ipanema" hat brasilianische Musik weltweit bekannt gemacht.

Ihr leichter, fast kühler Gesang sowie ihr Akzent waren ihr Markenzeichen. Ihr Stil hat zahlreiche Sängerinnen nach ihr beeinflusst, darunter Suzanne Vega und Sade. Als erste Brasilianerin wurde Astrud Gilberto mit ihrer Interpretation vom "The Girl from Ipanema" mit einem Grammy ausgezeichnet.

Der Song wurde zu einem der bekanntesten Bossa Nova weltweit. Zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstlern sangen den Hit des brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Jobim in seiner englischen Fassung, darunter Frank Sinatra, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald.

Astrud konnte Englisch

Astrud Evangelina Weinert, geboren am 29. März 1940 in der Stadt Salvador im Bundesstaat Bahia, wuchs in Rio de Janeiro auf und wurde 1963 unerwartet über Nacht zum Superstar. Die Tochter eines deutschen Einwanderers und einer brasilianischen Mutter hatte etwas, das die Macher des Bossa-Nova-Klassikers "The Girl from Ipanema" brauchten: Sie konnte ein bisschen Englisch, und sie konnte singen.

Astrud Gilberto bei einem Konzert in Amsterdam 1966 Bild: piemags/IMAGO

Ihr damaliger Ehemann, der Singer-Songwriter und Gitarrist João Gilberto, hatte gemeinsam mit dem US-amerikanischen Saxophonisten Stan Getz eine Version des wehmütigen Songs aufgenommen. Ganz im Stil des New Bossa, der damals aufkam - Sambarhythmus gepaart mit Jazz.

Um den Song, der auf portugiesisch "A Garota de Ipanema" (Anmerk.d.R.: Ipanema ist der Name eines berühmten Strandes in Rio de Janeiro) heißt, auch für das internationale Publikum bekannt zu machen, brauchten sie neben dem portugiesischen Gesang von Komponist Jobim auch eine englische Version. Sie holten deshalb die damals 23-jährige Astrud, die nie daran gedacht hätte, Sängerin zu werden, unter einem Vorwand ins Studio.

"Eine großartige Idee"

Ehemann João Gilberto habe ihr gesagt, er habe eine Überraschung für sie, erzählte Astrud Gilberto 2002 in einem Interview. Er und Stan Getz seien gerade dabei gewesen, den Song zu üben und hätten sie beiläufig gebeten, den Refrain auf Englisch zu singen. Genau dies habe sie getan.

"Als wir mit dem Lied fertig waren, wandte sich João an Stan und sagte so etwas wie: 'Morgen singt Astrud auf Platte. Was denkst du?'" Stan Getz habe dies für eine großartige Idee gehalten - und der Rest ist Musikgeschichte.



Es gibt auch eine andere Version dieser Geschichte: Der brasilianische Journalist und Buchautor Ruy Castro erzählt in seinem Bossa-Nova-Standardwerk "Chega de Saudade", Astrud habe ihren Mann und Getz geradezu bedrängt, um bei dem Song mitmachen zu dürfen und eine englische Version zu singen. "João versuchte, vom Thema abzulenken, aber sie ließ sich nicht abwimmeln", schreibt Castro.

Astrud Gilberto mit Band - links ist Stan Getz zu sehen Bild: Everett Collection/IMAGO

Wie auch immer die Geschichte wirklich abgelaufen ist: Sie war für alle Beteiligten ein Glücksfall. Das Album "Getz/Gilberto" verkaufte sich millionenfach. Als Trio tourten die drei durch die Welt und nahmen bis 1969 gemeinsam mehrere Platten auf, darunter auch das erste Solo-Album "The Astrud Gilberto Album" und "Beach Samba".

Malerei und Tierschutz

Doch dann kam es zum Zerwürfnis, die Ehe der Gilbertos zerbrach. Der Bossa-Nova-Pionier starb 2019 im Alter von 88 Jahren in Rio de Janeiro.

Im Laufe ihrer Musik-Karriere nahm die "Königin des Bossa Nova" insgesamt 19 Alben auf. 2002 zog sie sich jedoch komplett aus dem Musikgeschäft zurück, um sich der Malerei und dem Tierschutz zu widmen. Die letzten Jahre verbrachte sie in Philadelphia. Die Schwiegertochter der Sängerin, Adriana Magalhães gab an, Gilberto sei an einem Herzleiden gestorben.

"Sie starb in dem Haus, das sie liebte und in dem sie ihre Bilder malte. Sie ist so gestorben, wie sie es sich gewünscht hat. An diesem Punkt ging sie in Frieden von uns", sagte Magalhães. Astrud sei ein großes künstlerisches Vorbild für ihre Enkeltöchter und Kinder gewesen. Ihr Leichnam soll in Philadephia eingeäschert werden.

sw/apo (ap,dpa)