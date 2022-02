The 77 Percent: 100. Folge des DW-Jugendmagazins für Afrika

Die Sendung soll der jungen Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung eine Möglichkeit bieten, Ideen auszutauschen und daran zu arbeiten, den Kontinent voranzubringen. Die Sendung konzentriert sich auf konstruktiven Journalismus und verfolgt somit einen lösungsorientierten Ansatz. "Unsere Idee war und ist es, panafrikanisch zu denken, aber lokal zu produzieren", sagt Gwendolin Hilse-Lardner, die gemeinsam mit Johan von Mirbach die Sendung koordiniert. "Das bedeutet, dass wir Themen präsentieren, mit denen sich junge Menschen auf dem ganzen Kontinent identifizieren können und lokale Projekte und Lösungsansätze vorstellen."

Video ansehen 00:59 The 77 Percent celebrates its 100th episode

"Wir zeigen Menschen, die vor Ort konkrete Veränderungen bewirken. Damit wollen wir Afrikaner*innen ermutigen, diesem Beispiel in ihren Gemeinden zu folgen", so von Mirbach. "Da 77 Prozent der afrikanischen Bevölkerung unter 35 Jahre alt sind, lassen sich so möglicherweise leichter Verbesserungen erzielen."

The 77 Percent wird vom Auswärtigen Amt finanziert. Das Projekt startete 2017 als Social-Media- und VOD-Format, das Diskussionen in sechs Sprachen (Amharisch, Englisch, Französisch, Haussa, Kisuaheli und Portugiesisch) auf Social Media auslöste. "Jede Woche etwas von sich selbst in den Beiträgen zu sehen, hat unseren nordnigerianischen, Haussa-sprachigen Jugendlichen geholfen, sich mit der Energie und Kreativität, die auf dem ganzen Kontinent förmlich explodiert, verbunden zu fühlen", sagt Jacob Arback, Geschäftsführer von AREWA24, dem DW-Partner in Nigeria. AREWA24 ist einer von 35 Partnern, die The 77 Percent auf dem Kontinent ausstrahlen. In Zusammenarbeit mit den Partnern wird das TV-Format in vier Sprachen (Amharisch, Englisch, Haussa und Portugiesisch) produziert.

Mit dem Publikum ins Gespräch kommen

The 77 Percent porträtiert Aktivisten, Vorbilder, Influencer und Changemaker. 81 Prozent der User, die @dw_the77percent auf Instagram folgen, sind unter 35 Jahre alt – damit ist der Kanal einer der "jüngsten" DW-Accounts auf der Plattform. "Junge Menschen in ganz Subsahara-Afrika haben die Social-Media-Kanäle der DW angenommen, um ihre Themen zu diskutieren. Darauf haben wir aufgebaut, zuerst auf Facebook, dann als Social Radio, auf Instagram, YouTube und im Fernsehen, in verschiedenen Sprachen. Es funktioniert als Ganzes – das ist unser größter Erfolg", sagt Claus Stäcker, Director of Programs for Africa.

Edith Kimani mit jungen Afrikaner*innen in Kano, Nigeria.

Ein Kernsegment: Street Debates

Ein provokanter und kontroverser Teil von The 77 Percent sind die Street Debates. Hier bringt DW-Moderatorin Edith Kimani junge Menschen zusammen, um Themen zu diskutieren, die für die Zielgruppe der Sendung relevant sind. In einer der jüngsten Debatten trafen Opfer von Polizeigewalt auf den Polizeichef von Nairobi. "Wenn man diese Sendung macht, bekommt man das Gefühl, dass sie für die Menschen Bedeutung hat. Dafür liebe ich das Format", so Kimani.

Und es ist noch mehr geplant: Ein 77-Percent-Podcast ist in Arbeit, zusammen mit der digitalen Formatentwicklung, dem Vertrieb und einem südafrikanischen Partner.