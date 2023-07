The 1975: Konzert-Absagen nach LGBTQ-Eklat

Homosexualität ist in Malaysia illegal. Trotzdem küsste Sänger Matty Healy bei einem Festival seinen Bandkollegen auf der Bühne. Das Festival wurde abgebrochen. Ihre Konzerte in Indonesien sagte die Band jetzt selbst ab.

Malaysia gehört zu den Ländern, in denen ein Kuss zwischen Männern noch weitreichende Folgen haben kann. Das musste nun auch die britische Indie-Rock-Band "The 1975" spüren. Auf dem "Good Vibes"-Festival in Sepang, nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur, küsste Sänger Matty Healy seinen Bandkollegen Ross MacDonald am Freitag auf der Bühne lang und innig. Das Publikum war begeistert. Doch der Veranstalter beschloss: Die Band muss ihren Auftritt abbrechen und das restliche Festival findet nicht weiter statt.

Vorausgegangen war dem Kuss zudem verbale Kritik seitens des "The 1975"-Sängers an den LGBTQ-Gesetzen in Malaysia. Dort gilt Homosexualität als Verbrechen und wird mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Prügelstrafe geahndet.

Es sei ein Fehler, in Malaysia aufzutreten, sagte Matty Healy. "Als wir Shows buchten, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich sehe den verdammten Sinn nicht darin, uns in ein Land einzuladen und uns dann zu sagen, mit wem wir Sex haben dürfen." Es sei "albern, absolut albern".

"Malaysische Gesetze herabgesetzt und verletzt"

Malaysias Minister für Kommunikation und Digitales, Fahmi Fadzil, bezeichnete das Verhalten von Healy als "sehr unhöflich". Nach einem Treffen mit den Organisatoren des Festivals am Samstag sagte er, dass das Festival abgesagt werde. "Es wird keinen Kompromiss mit jemandem geben, der die malaysischen Gesetze herausfordert, herabsetzt oder verletzt", hieß es in einer Erklärung auf Facebook.

Das Festival bestätigte auf Twitter, dass die Entscheidung aufgrund "des kontroversen Verhaltens und der Äußerungen des britischen Künstlers Matty Healy getroffen worden sei.

"The 1975" waren demnach der letzte Act beim "Good Vibes Festival". Am Sonntag hätte unter anderem die US-amerikanische Rockband "The Strokes" auftreten sollen.

Absage an Taiwan und Indonesien

Nach dem Vorfall in Malaysia haben "The 1975" am Sonntag ihre bevorstehenden Konzerte in Indonesien und Taiwan abgesagt. Am Dienstag hätte die Band im Rahmen ihrer Asien-Tournee in Taipeh auftreten sollen, am Wochenende wollte sie im indonesischen Jakarta beim "We The Fest" spielen. Auf dem Instagram-Account des Festivals heißt es, die Band bedauere, dass die bevorstehenden Shows nicht mehr wie geplant stattfinden könnten. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden, "aber leider ist es aufgrund der aktuellen Umstände unmöglich, mit den Shows fortzufahren."

In Malaysia haben "The 1975" nun Auftrittsverbot. Das nächste Konzert der Band findet im Rahmen des Lollapalooza im August in den USA statt.

Bereits in der Vergangenheit setzte Matty Healy Statements für die Rechte von Lesben und Schwulen. 2019 etwa küsste er einen männlichen Fan während eines Konzerts in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Homosexuelle Handlungen sind dort verboten und werden bei Anzeige strafrechtlich geahndet.

bb/hf (afp, Twitter, Instagram)