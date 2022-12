thatgirl: Kaiserin Sissi als erste Influencerin

Kaiserin Sissi - von weiblich bis wehrhaft

Kaiserliche Schönheit

Sissi galt als die schönste Frau ihrer Zeit. Es ist überliefert, dass sie viel trainierte, um in Form zu bleiben. Was sie allerdings nicht davon abhielt, ordentlich zuzulangen, wenn es ums Essen ging. Hofdamen zeichneten penibel das Essverhalten und auch Besuche im Münchner Hofbräuhaus auf. Damit ist für Royals-Experte Andy Englert die These widerlegt, Elisabeth habe an Bulimie gelitten.