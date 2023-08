Thailändischer Ex-Ministerpräsident Thaksin aus Exil zurück

Inmitten politischer Turbulenzen seiner Partei traf Thaksin Shinawatra mit einem Privatjet am Morgen auf dem Flughafen Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok ein. Er zeigte sich kurz mit Familienangehörigen und winkte Hunderten von Anhängern zu, bevor er in das Terminal zurückkehrte. Die Polizei teilte mit, dass er verhaftet und zur Anhörung direkt zum Obersten Gerichtshof Thailands gebracht werde, bevor er in ein Gefängnis verlegt werde. Der Gerichtshof erklärte umgehend, der Ex-Regierungschef werde seine achtjährige Haftstrafe hinter Gittern verbringen.

Thaksins Schwester Yingluck hatte zuvor in den sozialen Medien gepostet, "der Tag, auf den mein Bruder gewartet hat, ist gekommen", als er sein Flugzeug in Singapur bestieg. "In den letzten 17 Jahren fühltest du dich isoliert, einsam, beunruhigt und hast dein Zuhause vermisst, aber du hast durchgehalten", schrieb Yingluck, die ebenfalls im Exil lebt.

Unterstützer von Thaksin Shinawatra warten außerhalb des Flughafens auf seine Rückkehr aus dem Exil Bild: Wason Wanichakorn/AP/picture alliance

Thaksin durch Putsch gestürzt

Der Milliardär floh 2008 ins Ausland, um einer Gefängnisstrafe wegen Korruption und Machtmissbrauchs zu entgehen, zu der er in Abwesenheit verurteilt worden war. Das Militär hatte ihn 2006 unter dem Vorwurf der Korruption und Illoyalität gegenüber der Monarchie gestürzt. Thaksin hat die Vorwürfe stets bestritten. Er gilt als Galionsfigur der populistischen Bewegung Pheu Thai.

Politische Beobachter bezweifeln jedoch, dass der 74-Jährige viel Zeit hinter Gittern verbringen wird. In Thailand können Verurteilte, die älter als 70 Jahre sind, Bewährung oder eine königliche Begnadigung beantragen.

Gezerre um Regierungsbildung

Thaksins Rückkehr erfolgte wenige Stunden, bevor das gewählte Unterhaus und der vom Militär ernannte Senat über den Ministerpräsidentenkandidaten abstimmen. Die von Thaksin unterstützte Pheu Thai-Partei will mit dem Immobilienmagnaten Srettha Thavisin als ihrem Kandidaten an die Macht. Pheu Thai hat zu diesem Zweck ein Bündnis mit elf Parteien geschlossen, darunter auch jene dem Militär verbundene Parteien, gegen die sie bei den Parlamentswahlen im Mai noch angetreten war. Pheu Thai hatte sich zuvor von der progressiven Move Forward-Party (MFP) losgesagt, obwohl diese vor der Pheu Thai als Sieger aus der Parlamentswahl hervorging.

Für seine Wahl hat Srettha die Unterstützung von 317 Abgeordneten, benötigt aber 58 Stimmen aus dem Senat. Nach den von der Militärjunta festgeschriebenen Regeln muss ein Ministerpräsident über die Mehrheit der Sitze in beiden Kammern des Parlaments verfügen.

Rückschlag für Thailands Demokratie-Bewegung To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bei der Wahl im Mai hatten die Bürger einem Jahrzehnt der militärgestützten Regierungen in Thailand eine deutliche Absage erteilt. Die progressive Partei MFP von Pita Limjaroenrat gewann deutlich, doch vor allem die vom Militär ernannten Senatoren blockierten Pitas Ernennung im Parlament. Später übernahm die zweitplatzierte Pheu Thai die Bildung eines Bündnisses, dem seit Montag eine weitere Armee-nahe Partei angehört.

kle/se (rtr, dpa, afp)