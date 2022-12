Ausfahrt Kultur

Thüringen - von der Wartburg bis nach Weimar

Die DW-Reporter Hannah Hummel und Lukas Stege entdecken die Vielfalt des Bundeslandes Thüringen. Hannah Hummel ist in Eisenach auf der Wartburg und in Weimar unterwegs. Lukas Stege besucht die Krämerbrücke in Erfurt.