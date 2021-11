Länderspiel: Nächster Kantersieg für die DFB-Elf gegen Armenien?

Im letzten Länderspiel des Jahres tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Armenien an. Nach makelloser Bilanz will die Flick-Elf in Eriwan die Ausscheidungsrunde für Katar 2022 mit dem siebten Sieg beenden.