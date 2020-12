Tesla darf in Brandenburg weiter roden

Erst am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht in Frankfurt/Oder eine vorläufige Genehmigung für die Rodung im Eilverfahren zunächst gestoppt. Die Umweltverbände Nabu und Grüne Liga hatten sich an das Gericht gewandt. Nun entschieden die Richter, die erteilte Genehmigung des vorzeitigen Beginns der Baumfällarbeiten sei rechtmäßig. Die Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange durch das Landesamt für Umwelt sei nicht zu beanstanden

Der amerikanische Autobauer errichtet in einem Wald unweit von Berlin auf einer großen Fläche eine Fabrik zum Bau von Elektroautos. Dafür wurden bereits mehr als 92 Hektar gerodet. Die Genehmigung für die Abholzung mehr als 80 Hektar weiterer Waldflächen war erst Ende November erteilt worden.

Umweltschützer des Nabu Brandenburg hatten kritisiert, die auf dem Gelände lebende streng geschützte Schlingnatter sowie die Zauneidechse seien durch die Abholzung gefährdet. Auch die ersten Rodungen an Baustelle waren durch Einsprüche vor Gericht verzögert worden.

Jährlich sollen in der Fabrik in der endgültigen Ausbaustufe im Jahr 2022 bis zu 500.000 Autos der Tesla-Modelle 3 und Y von den Bändern rollen. Die Produktion soll bereits im Sommer 2021 beginnen.

