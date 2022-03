Tesla übergibt erste Autos aus neuer Fabrik in Grünheide

Am Rande von Berlin startet heute die Mission Tesla: Die Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide wird mit viel Prominenz eröffnet. Zur Feier haben sich Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Tesla-Chef Elon Musk angesagt. Musk, der schon am Montag in Berlin landete, will persönlich die ersten Fahrzeuge vom Typ Model Y an Besitzer übergeben.

Auf Twitter teilte Musk am Montagabend mit: "Wir freuen uns, .... die ersten Serienfahrzeuge von Giga Berlin-Brandenburg zu übergeben!"

Mit der Fabrik entstand nach zwei Jahren Bauzeit und vielen Vorabzulassungen bis zur endgültigen Genehmigung Anfang März ein neuer Automobilstandort im Osten Deutschlands. Das Projekt gilt als Vorzeigemodell - auch was die Bau- und Genehmigungszeit angeht. Der Bundesverband der Deutschen Industrie etwa sieht das Verfahren für die Fabrik als Vorbild, dringt aber insgesamt auf einfachere Verfahren.

Stärkung auch des Forschungsstandorts

Für den Institutsleiter des Distributed Artificial Intelligence Laboratory an der Technischen Universität Berlin, Sahin Albayrak, ist die Eröffnung des Werks ein "Meilenstein für die digitale Transformation der Automobilindustrie in Deutschland." Teslas sogenannte Gigafactory werde Nachwuchsforscher der Weltklasse anziehen, die an Universitäten und in Forschungsprojekten ihr Know-how einbrächten. "Dadurch können wir die Forschung an intelligenten vernetzten Verkehrssystemen in Deutschland stärken."

Tesla plant in einer ersten Stufe bis zu 500.000 Autos im Jahr mit rund 12.000 Beschäftigten zu bauen. Zudem befindet sich eine Batteriefabrik im Bau. Bis zur Eröffnung muss das Unternehmen noch zahlreiche Auflagen erfüllen. Das Land Brandenburg sieht jedoch keine Hindernisse mehr. Die IG Metall begrüßte den Start der Tesla-Fabrik. Mit den Arbeitsbedingungen hinke Tesla allerdings im innerdeutschen Vergleich hinterher, erklärte Bezirksleiterin Birgit Dietze.

War mehrfach auf der Baustelle in Grünheide: Elon Musk

Der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel sieht trotz des Klimawandels und des Wachstums im Großraum Berlin noch genug Wasservorräte. Das Grundwasser sei ausreichend. Lokal gebe es aber deutliche Probleme. Auch zeichneten sich Probleme für Berlin und das Umland ab, weil Menschen und Industrie immer mehr Wasser benötigten. Nach Ansicht von Umweltschützern ist die Wasserversorgung für Tesla nicht gesichert.

Ostdeutschland punktet mit erneuerbaren Energien

Vor dem offiziellen Start der Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin haben Politiker von SPD, Grünen und FDP die Bedeutung derartiger Industrieprojekte für Ostdeutschland betont. Nur über solche Investitionen und die sich daraus entwickelnden Struktureffekte könne es "zu einer Angleichung von Ost und West kommen", sagte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Matthias Machnig, dem Handelsblatt vom Dienstag.

Der Grünen-Wirtschaftspolitiker Dieter Janecek sieht den Osten vor allem wegen des dortigen Angebots an Ökostrom im Vorteil: "Es wird immer deutlicher, dass der Osten und der Norden Deutschlands durch die hohe Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien einen zunehmend wichtigen Standortvorteil haben", sagte er der Zeitung. "Gerade für Bayern mit seiner Windkraftblockade wird das ein Problem", fügte er hinzu. Der US-Konzern Intel zum Beispiel habe sich gegen einen möglichen Standort in Oberbayern entschieden und wolle stattdessen ein großes Chip-Werk bei Magdeburg hochziehen.

Auch das Bundesverkehrsministerium blickt positiv auf die Tesla-Ansiedlung. "Die Geschwindigkeit, mit der die Tesla-Fabrik genehmigt und gebaut wurde, zeigt, was geht, wenn der Wille da ist", sagte FDP-Staatssekretärin Daniela Kluckert dem Handelsblatt. Dass diese "Erfolgsgeschichte" aus Ostdeutschland komme, sei umso schöner. Zuletzt hatte die Ankündigung des Chip-Konzerns Intel für Aufsehen gesorgt, in Magdeburg für zunächst 17 Milliarden Euro eine Fabrik für Halbleiter zu errichten.

Vorserienfahrzeuge auf der Fertigungslinie in Grünheide

Ostdeutschland wird Automotiv-Standort

Mit der Eröffnung der Tesla-Fabrik stärke Ostdeutschland seine internationale Vorreiterrolle bei der Elektromobilität, sagte die IG Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze. "Das VW-Werk in Zwickau sowie BMW und Porsche in Leipzig, Mercedes und Daimler in Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde, Accumotive in Kamenz und viele andere stehen für das erhebliche Potential der Region im weltweiten Wettbewerb um die Führungsposition beim Ausbau der klimaneutralen Mobilität", erklärte sie.

Auch Wirtschaftswissenschaftler messen den Standort-Entscheidungen von Tesla für Grünheide sowie des Chipherstellers Intel für Magdeburg in Sachsen-Anhalt große Bedeutung bei. "Wir erleben derzeit in den neuen Bundesländern, dass die Ausreifung von Ballungsräumen zu Wachstumskernen auch die ländlichen Regionen erfasst", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, dem Handelsblatt. So sei "ohne entsprechende bundesweite Wahrnehmung eine Reindustrialisierung in den neuen Bundesländern abseits von Sachsen zu beobachten".

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, wertete die jüngsten Ansiedlungen zwar noch nicht als eine "Trendumkehr". Es bestünden aber gute Chancen, wenn Ostdeutschland eigene Stärken entwickele und nicht versuche, andere Regionen in Deutschland oder Europa zu kopieren. "Erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien könnten eine solche Stärke und ein vielversprechendes Erfolgsmodell für den Osten werden", sagte Fratzscher dem "Handelsblatt".

hb/iw (dpa,afp)