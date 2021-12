Video-Thema – Podcast ohne UT

Terror in Berlin: fünf Jahre danach

Am 19. Dezember 2016 fuhr ein Terrorist mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötete mehrere Menschen. Viele wurden verletzt. Ein Mahnmal auf dem Platz erinnert heute an die Opfer.

Auch 2021 findet auf dem Breitscheidplatz der Weihnachtsmarkt statt. Die Opfer des Anschlags vor fünf Jahren sind jedoch nicht vergessen.

