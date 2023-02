Terror im Sahel - Kampf gegen die Dschihadisten

Die Armeen der afrikanischen Staaten haben Mühe, ihre Stellung zu halten, so dass ganze Gebiete unverteidigt bleiben. Und die Franzosen haben beschlossen, ihre militärische Unterstützung für die Region zu reduzieren. Deshalb ist die Bevölkerung gezwungen, zu den Waffen zu greifen, um sich zu verteidigen. In Mali lebt das Volk der Dogon. Die Miliz Dan Na Ambassago, "die Jäger, die auf Gott vertrauen”, besteht aus tausend mit alten Gewehren bewaffneten Männern. Sie kämpfen gegen islamistische Extremisten, die mit Kalaschnikows und Raketenwerfern ausgerüstet sind. Die Krieger der Jägermiliz verlassen sich auf Zaubersprüche, Amulette und den traditionellen Glauben an Magie. Sie kämpfen bei Temperaturen von 45 Grad, bei Wasserknappheit und ohne Nahrung. Sie sind die letzte Bastion des Widerstands für die 300.000 Menschen, die noch auf der Dogon-Hochebene leben. Mauretanien spielt im Kampf gegen den Terrorismus eine Vorreiterrolle. Die Reportage zeigt eine Operation unter der Leitung der GSI (Special Intervention Groups), einer Kommandoeinheit, die für das Aufspüren dschihadistischer Zellen an der Grenze zu Mali zuständig ist. Ein Geschwader von Leichtflugzeugen der mauretanischen Armee verfolgt die Fahrzeuge der Dschihadisten und zerstört sie, als sie die Grenze überqueren. Mauretanien verfügt auch über eine Spezialpolizei, die in die entlegensten Gebiete des Landes vordringen kann. Sie benutzen ein ungewöhnliches Transportmittel - Dromedare! Oberst El-Khalil und seine Reitertruppe gehen mehrere Wochen lang tief in die Wüste, um Informationen von Nomadenvölkern zu sammeln. Dieser Film ist eine eindringliche Reise und zeigt die wachsende Bedrohung durch einen Dschihad ohne Grenzen.