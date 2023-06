Europa

Temeswar: die einzige deutsche Theaterschule außerhalb des deutschsprachigen Raumes

Nur in einer Stadt außerhalb des deutschsprachigen Raumes gibt es eine deutsche Theaterschule: im rumänischen Temeswar, der Europäischen Kulturhauptstadt 2023. Die Schule sorgt für Nachwuchs an den beiden Deutschen Staatstheatern in Rumänien, aber auch auf Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.