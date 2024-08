Teile eines Hotels in Kröv an der Mosel eingestürzt

In dem Urlaubsort Kröv im Westen Deutschlands stürzten Teile eines Hotels ein. Es gibt zwei Tote, weitere Menschen sind noch von Gebäudetrümmern eingeschlossen. Die Einsturzgefahr erschwert die Rettungsarbeiten.

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind zwei Tote geortet worden. Vier weitere Menschen konnten von Einsatzkräften aus den Trümmern lebend geborgen werden: ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und ein Mann. Drei weitere Personen sind noch in den Gebäudetrümmern eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Sie seien vermutlich schwer verletzt.

"Die gesamte Gebäudestruktur gleicht einem Kartenhaus", sagte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, vor Journalisten. Die Bergung der Opfer sei daher sehr schwierig. Ihm zufolge waren nach dem Teileinsturz Kernbohrungen vorgenommen worden, um Richtmikrofone anzubringen. Über die sei es dann gelungen, Kontakt zu Verschütteten herzustellen.

Rund 250 Helfer, unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW), seien vor Ort. Unter ihnen sind Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort untersucht.

Ursache des Einsturzes noch unklar

Ein gesamtes Stockwerk des Hotels in Kröv an der Mosel ist eingestürzt Bild: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa/picture alliance

Laut Polizei war ein Stockwerk des Gebäudes in dem Ort an der Mosel gegen 23 Uhr MESZ eingestürzt. Wie der Katastrophenschutzinspekteur Teusch sagte, liegt jetzt Geschoss auf Geschoss. Zum Unglückszeitpunkt waren 14 Menschen im Haus, fünf davon konnten sich unverletzt retten. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Wie es zu dem Teileinsturz kommen konnte, ist noch unklar. Gestern hatten noch Bauarbeiten im Gebäude stattgefunden. Ob die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einsturz stünden, müssten nun Gutachten und Ermittlungen zeigen, sagte Teusch. Die Grundsubstanz des Gebäudes sei aus dem 17. Jahrhundert, erläuterte er. "Da wurden auf dem Erdgeschoss circa 1980 noch mal zweieinhalb Geschosse aufgesattelt."

