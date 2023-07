Teenager-Mütter in Brasilien

Noch Teenager, aber schon mehrfache Mutter: Fast eine halbe Million Mädchen unter 20 bekommen in Brasilien jedes Jahr ein Kind - mehr als in den meisten anderen Ländern.

Auch Vitoria ist schon mit 15 das erste Mal Mutter geworden.

Bild: DW

Heute ist sie 17 und wieder schwanger. Gemeinsam mit ihrem Freund Eduardo lebt sie in einer Favela im Norden von Rio de Janeiro. Das Geld ist knapp, die Wohnung klein. Direkt in der Nachbarschaft: ein Drogenumschlagplatz, schwer bewaffnete Dealer an jeder Ecke. Eine ganz andere Welt als das Rio mit Zuckerhut und Traumstränden, Sehnsuchtsort für Touristen weltweit. Doch Vitoria und Eduardo wollen es schaffen. Im Institut Dara bekommen sie Hilfe auf diesem schwierigen Weg.

Eine Reportage von Bianca Kopsch.

