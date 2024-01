Teenager Luke Littler - neuer Darts-Star im WM-Finale

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in England verblüfft Teenager Luke Littler Publikum und Experten. Der erst 16 Jahre alte Juniorenweltmeister zieht ins Endspiel ein. Er könnte die Darts-Welt in Zukunft dominieren.

"Ich war schon froh, ein Spiel bei der WM zu gewinnen. Aber jetzt kann ich es tatsächlich bis zum Titel schaffen", sagte Luke Littler, nachdem er bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace das nächste Kapitel einer unglaublichen Erfolgsgeschichte geschrieben hatte. Konzentriert und souverän setzte sich der WM-Debütant mit 6:2 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross durch und steht nun im Endspiel um den WM-Titel. Der Teenager aus England könnte der jüngste Weltmeister in der Darts-Geschichte werden. Diese Bestmarke hält bislang der Niederländer Michael van Gerwen, der bei seinem WM-Erfolg 2014 bereits 24 Jahre alt war. Dabei hatte "The Nuke" (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, bisher noch nicht einmal eine Tourcard, die Bedingung für die Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren.

Sein Finalgegner am Mittwochabend ist mit dem Engländer Luke Humphries die aktuelle Nummer eins im Dart-Sport. Humphries hat zuletzt nacheinander mit dem World Grand Prix, dem Grand Slam of Darts und den Players Championship Finals drei der bedeutendsten Turniere gewonnen. Nun soll der WM-Sieg im legendären "Ally Pally" seine außergewöhnliche Saison krönen.

Mit erst 16 Jahren dominiert Luke Littler die Darts-WM in England Bild: Zac Goodwin/dpa/picture alliance

Der Druck liegt damit eher auf Seiten des 28-jährigen Favoriten als auf denen des zwölf Jahre jüngeren Herausforderers, der ohnehin bereits viel mehr erreicht hat, als er jemals zu träumen gewagt hätte - und der bislang auch nicht den Eindruck machte, als würde er irgendwelchen Druck spüren.

Treffen mit der Legende

Spätestens seit dem zum Generationenduell ausgerufenen WM-Achtelfinale zwischen dem amtierenden Juniorenweltmeister Littler und Altmeister Raymond van Barneveld aus den Niederlanden haben die Buchmacher Littler auf dem Zettel. Das Duell des 16-Jährigen gegen den 40 Jahre älteren Ex-Weltmeister wirkte wie ein Spiel zwischen Vater und Sohn. Als van Barneveld im Januar 2007 zum Darts-Weltmeister gekrönt wurde, war Littler noch nicht einmal geboren. Erst 20 Tage später erblickte er das Licht der Welt.

Vor dem direkten Duell hatte Englands gefeierter Youngster ein Video gepostet, bei dem er sein Vorbild als Dreijähriger imitiert. Littler schrieb dazu auf X: "13 Jahre später treffe ich höchstpersönlich auf die Legende und das auch noch auf der größten Bühne der Welt."

Bei seiner ersten WM-Teilnahme im "Ally Pally" könnte ihm nun der ganz große Wurf gelingen. "Ich habe bislang vier Spiele gewonnen, warum soll ich nicht noch die nächsten drei gewinnen?", hatte der Shootingstar bereits nach seinem imposanten Achtelfinale gegen den Niederländer gefragt - und tatsächlich diesen Worten weitere Taten folgen lassen.

Littler - der nächste Phil Taylor?

Littler, der von Darts-Legende Phil Taylor beraten und mit Fußball-Superstar Lionel Messi in dessen jungen Jahren verglichen wird, zeigt keine nervlichen Schwächen. "Er ist der beste Teenager, den ich je in meinem Leben gesehen habe", sagte Taylor. Der Dart-Profi mit dem Spitznamen "The Power" ist mit 16 WM-Titeln Rekord-Weltmeister.

Bereits Littlers Erfolge in den ersten Runden gegen Christian Kist (3:0), Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1) und auch der 4:1-Sieg im Achtelfinale gegen van Barneveld waren allesamt souverän. Zur Belohnung nach seinen Siegen gönnte sich Littler stets einen Döner. Am Neujahrstag setzte er seine Erfolgsserie fort und zog durch einen klaren 5:1-Sieg gegen den Nordiren Brendan Dolan ins Halbfinale ein.

Selbst überrascht: "Wow, ich stehe bei meinem Debüt im Halbfinale", sagte Littler nach seinem Erfolg gegen Dolan Bild: Zac Goodwin/empics/picture alliance

In der Runde der letzten Vier, hatte er es etwas schwerer, dominierte aber letztlich auch das Match gegen Ex-Weltmeister Cross und erreichte verdient das Endspiel. Der 16-Jährige war jüngster Viertel- und Halbfinalist der WM-Geschichte und ist nun folglich auch der jüngste Spieler, der je im WM-Finale stand. Ein Preisgeld von 200.000 Pfund (rund 230.000 Euro) hat er damit bereits sicher.

"Das soll nicht respektlos klingen, aber bislang war nichts schwierig für mich", sagte Littler nach seinem Finaleinzug, aber es war keine überhebliche, sondern schlicht eine ehrliche Aussage. Er wundert sich offenbar selbst darüber, wie steil seine Erfolgskurve im "Ally Pally" nach oben verläuft.

Mit neun Jahren zum Trainieren in die Kneipe

Der Teenager aus dem Nordwesten Englands erstürmt die Darts-Welt im Eiltempo. Mit 18 Monaten soll Littler seine ersten magnetischen Pfeile geworfen haben. Im Alter von neun Jahren ging er nach eigenen Angaben mehrere Male die Woche mit in die Kneipe und lernte weiter dazu, um als 14-Jähriger seinen ersten offiziellen 9-Darter zu werfen - das perfekte Spiel, bei dem man die pro Runde zu erzielenden 501 Punkte mit nur neun Würfen abräumt und exakt auf Null kommt.

Littler ist bescheiden und freundlich, macht auch nach seinen Siegen keine große Show, sondern gratuliert höflich und nimmt die Glückwünsche und Komplimente seiner deutlich älteren Gegner entgegen. Unterstützt wird Littler im "Ally Pally" von seiner Familie. Vater Anthony ist Taxifahrer, seine Mutter Lisa verkauft Duftkerzen - bodenständige Leute, die darauf achten werden, dass ihr Sohn auch nach der WM nicht abhebt.

Gleichzeitig ist schon jetzt klar, dass nach dieser WM für den Schüler nichts mehr so sein wird wie vorher. Gelingt dem neuen "Darts-Wunderkind" der Übergang ins Promileben, könnte er in den kommenden Jahren die Darts-Welt weiter durcheinanderzuwirbeln und in die Fußstapfen seines großen Vorbilds Phil Taylor treten. Der beendete seine Karriere 2018 mit 57 - ein Alter, dass Littler erst in 41 Jahren erreichen wird.

Der Artikel wurde nach den Siegen Littlers am 2. und am 3. Januar aktualisiert.