Techtopia: True-Crime-Serie erklärt Technikthemen auf YouTube

Das Videoformat Techtopia umfasst vier Episoden, die sich jeweils mit einem Aspekt der Digitalpolitik in unterschiedlichen Ländern befassen, und ist in drei Sprachversionen abrufbar.

Von Big Data in Indien bis zu Predictive Policing in den Niederlanden möchte die Serie ein junges, urbanes Publikum sowohl für die Fallstricke als auch die Vorteile moderner Technologie sensibilisieren. "Es wäre ein Leichtes gewesen, daraus eine dystopische Geschichte zu machen, aber wir wollten ein ausgewogenes Verhältnis wahren", erklärt Kerstin Hilt, Senior Editor bei Analysis and Reports. "Deshalb haben wir es 'Techtopia' genannt, weil wir die Technologie nutzen können, um uns entweder in Richtung einer Dystopie oder einer Utopie zu bewegen."

Das Format erzählt Geschichten, die dem Publikum auch passieren könnten. "Die Idee ist, zu zeigen, dass es sich hier nicht um Science-Fiction handelt", erklärt Janosch Delcker, Chief Technology Correspondent der DW. Delcker betrieb die Recherche, schrieb die Serie und moderiert zudem die englischsprachige Version. "Und das illustrieren wir mit spannenden Geschichten aus dem wahren Leben."

Ziel der Serie ist es, den Zuschauern zu vermitteln, dass Technologie allgegenwärtig ist und den Kontext zu verstehen wichtig ist. Die Zielgruppe ist 20 bis 35 Jahre alt, lebt in urbanen Gebieten und interessiert sich für Technik und digitale Herausforderungen.

Techtopia ist auf YouTube in Englisch, Hindi und Spanisch verfügbar.