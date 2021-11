„Techniksprech“ in der Werbung

Wenn Betten mit einfachem Lattenrost plötzlich „Schlafsysteme“ heißen, ein Leihwagenvermieter „Mobilitätslösungen“ anbietet und ein Parfüm seine „Duftlösungen“ anpreist, dann waren Werbefachleute am Werk.



Die Fach- und Kunstwörter sollen nach fundierter Wissenschaft klingen, Vertrauen erzeugen und die Kundschaft beeindrucken. Getreu dem Motto: Dann fragen hoffentlich nicht allzu viele Verbraucher kritisch nach. Doch das vermeintliche Experten-Kauderwelsch kommt nicht immer gut an. So wimmelt es zum Beispiel in der Kosmetikbranche von Begriffen wie „Hyaluronkomplex“, „Coffeinformel“ oder „Cellular Filler“. Sie könne verstehen, „dass sich die Leute veräppelt fühlen“, sagt die Linguistik-Professorin Nina Janich. Denn wer soll diesen Wust an (pseudo-)biochemischen Fachbegriffen verstehen?

Welche Duftlösungen verstecken sich in diesen Flakons?





Komplizierte Verklausulierungen seien kritisch, findet auch Armin Reins, Chef einer Hamburger Agentur, die Unternehmen mittels „corporate language“ einen möglichst einprägsamen Auftritt in der Öffentlichkeit verschaffen will. Mittlerweile werde es mit der Fachsprache allerdings oft übertrieben, sagt er. „Die Menschen haben ja meistens den Wunsch nach einfachen, ehrlichen Botschaften.“

„Mehrwert-Story“ oder Kauderwelsch?

Und deshalb fragt sich der Verbraucher unwillkürlich, warum aus der schicken Uhr immer gleich ein Chronometer und aus dem Textilstoff ein Dessin werden muss? Auch „Denglisch“ – also (vermeintlich) aus dem Englischen übernommene Wörter – ist für viele eher unverständlich. Was genau versteht man unter „Cellular Filler“? Und warum muss die neue Einparkhilfe „Park Distance Control“ getauft werden? Ein alter Werbetrick, sagt Reins. „Es klingt eben größer, als es ist. Es geht darum, eine Mehrwert-Story zu erzählen.“





Die Bäckerei weicht immer häufiger dem „Back-Shop“

Das kann aber auch peinlich werden. Ein „Back-Shop“ ist für einen englischen Muttersprachler nämlich keine einladende Bäckerei, sondern meist ein schmuddeliger Laden im Hinterhof. Und die allseits angepriesene „Body-Bag“ ist keine Umhängetasche, sondern ein Leichensack.

Von Quantensprüngen und volatilen Lagen

Auch schiefe Bilder aus der Naturwissenschaft sind keine Seltenheit in der Werbung. So kommen Neuentwicklungen, die ein Gerätehersteller als bahnbrechend darstellen will, gern als „Quantensprung“ daher. Physiker allerdings wissen: Der „Sprung“ von Elektronen von einem Energieniveau zum nächsten ist in Wirklichkeit aber unvorstellbar klein. Die Werbung drückt also das Gegenteil dessen aus, was sie eigentlich sagen wollte.

Der Quantensprung in der Physik unterscheidet sich wesentlich von dem aus der Werbung





Unverständliche Ausdrücke aufgrund von Milieu-, Fach-, Fremd- oder Wissenschaftssprache zählen in Armin Reins‘ Agentur denn auch zu den gefährlichsten „Störfaktoren“. Das Thema Sprachgebrauch gehöre mittlerweile auch auf die politische Agenda, findet er: „Schauen Sie sich nur die Sprache während der Corona-Krise an: Vulnerable Gruppen, volatile Lagen – dann kommt das Vakzin.“ Da dränge sich doch schon mal der Verdacht auf, „dass vieles übertüncht oder sogar bewusst unverständlich gemacht wird, um ein paar Aha-Effekte zu erzielen.“



