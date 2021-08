Teamsprint: Silber für Friedrich und Hinze

Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben Silber gewonnen. Die Weltmeisterinnen mussten sich im Finale den Chinesinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi knapp geschlagen geben. Die neuen Olympiasiegerinnen hatten im Velodrome von Izu zuvor in 31,804 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt. "Wenn man Silber gewinnt, verliert man trotzdem den Lauf und ist erstmal ein bisschen enttäuscht. Im Nachhinein freue ich mich aber einfach, dass wir diese Medaille haben", sagte Hinze. Friedrich pflichtete ihr bei: "Wir haben uns auf dem Podium gesagt, dass wir stolz sein können, diese Medaille jetzt bei uns tragen zu können. Andere Athleten träumen davon."

Bronze ging an die Russinnen Daria Schmelewa und Anastasija Wojnowa. Friedrich und Hinze verbesserten gleich dreimal den deutschen Rekord, am Ende auf 31,905 Sekunden. Die alte Bestzeit hielten Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel und Miriam Welte.

Vielseitigkeits-Team verpasst knapp eine Medaille

Julia Krajewski kann im Einzelwettbewerb noch Gold gewinnen

Die deutsche Vielseitigkeits-Mannschaft hat keine Medaille gewinnen können. Im abschließenden Springen verbesserte sich das Team von Bundestrainer Hans Melzer aber noch vom sechsten auf den vierten Platz. Eine bessere Platzierung hatten Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande, Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant und Michael Jung aus Horb mit Chipmunk in der Dressur und beim Geländeritt vergeben. Gold ging an das Trio aus Großbritannien vor Australien und Frankreich. Eine sehr gute Medaillenchance im Einzel hat Krajewski. Die 32-Jährige aus Warendorf liegt vor einer weiteren Runde mit ihrer Stute auf Rang eins. Bleibt sie auch in der zweiten Runde ohne Fehler, gewinnt sie die Goldmedaille.

Deutscher Bahnrad-Vierer der Frauen fährt Weltrekord

Lisa Brennauer und der Frauen-Bahnrad-Vierer fahren einen neuen Fabel-Weltrekord

Der Vierer der Frauen hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben sensationell einen Weltrekord aufgestellt. Franziska Brauße (Eningen), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Mieke Kröger (Bielefeld) fuhren in Izu in der Qualifikation in 4:07,307 Minuten und verbesserte damit die alte Fabelzeit der britischen Frauen um fast drei Sekunden. Die nächste Runde wird am Dienstag (8.30 Uhr MESZ) ausgetragen.

Wasserspringer Hausding frühzeitig raus

Die Olympia-Karriere von Patrick Hausding ist früher zu Ende gegangen als erwartet. Der Wasserspringer schied im Vorkampf vom Drei-Meter-Brett überraschend als 21. aus. Mit 364,05 Punkte fehlten ihm 19 Zähler für das Halbfinale am Dienstag. In Rio de Janeiro hatte Hausding in dieser Disziplin noch die Bronzemedaille gewonnen. Sicher weiter kam der Dresdner Martin Wolfram mit 444,50 Punkten auf Platz acht. Vorkampfbester war der Chinese Wang Zongyuan mit 531,30 Zählern.

Der 32 Jahre alte Fahnenträger Hausding durfte sich zuvor allerdings zusammen mit Lars Rüdiger über die Bronzemedaille im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett freuen. Insgesamt stehen drei olympische Medaillen in seiner Bilanz. Für den Berliner waren diese Sommerspiele die vierten und letzten.

Hockey-Damen erwischen rabenschwarzen Tag

Die DHB-Damen bleiben erstmals seit 21 Jahren ohne Medaille bei Olympischen Spielen

Deutschlands Hockey-Spielerinnen kehren ohne das erhoffte Edelmetall von den Sommerspielen in Tokio zurück. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger verlor im Viertelfinale gegen Argentinien mit 0:3 (0:2) und schied überraschend aus. Agustina Albertarrio in der 27. Minute, Maria Jose Granatto (29.) und Valentina Raposo (52.) schossen den verdienten Sieg für die klar überlegenen Südamerikanerinnen heraus. "Die Enttäuschung ist groß. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir das verdauen werden", sagte Reckinger. "Wir konnten unseren Plan nicht umsetzen und haben keine Lösungen gefunden."

Die deutsche Mannschaft, die die Vorrunde als Zweiter hinter Weltmeister Niederlande abgeschlossen hatte, geriet gleich zu Beginn der Partie in die Defensive. Argentinien dominierte das Geschehen und ließ die ganz in Schwarz spielenden DHB-Damen bei schwüler Hitze von über 30 Grad kaum zur Entfaltung kommen. Der Offensiv-Wucht der Südamerikanerinnen hatte das deutsche Team wenig entgegenzusetzen. "Es hat nix zusammengepasst. Dass wir so neben uns stehen, hatten wir nicht erwartet", sagte Nationalspielerin Lisa Altenburg. "Uns haben der Mut und die Überzeugung gefehlt. Das ist ein Tag, den man am liebsten aus dem Gedächtnis streicht." Die DHB-Damen waren 2000 in Sydney letztmals ohne Medaille bei Olympia geblieben.

IOC untersucht Protest der Kugelstoßerin Saunders

Kugelstoßerin Raven Saunders setzt sich für die LGBTQ-Community ein

Der amerikanischen Kugelstoßerin Raven Saunders könnte die erste Strafe wegen eines "politischen" Protests bei einer Siegerehrung während der Olympischen Spiele drohen. Die 25-Jährige, die am Sonntag Silber gewonnen hatte, kreuzte auf dem Podium ihre über den Kopf erhobenen Arme. Mit der "X-Geste" habe sie Solidarität für die Rechte "unterdrückter Menschen" ausdrücken wollen, sage Saunders. Das Internationale Olympische Komitee erklärte am Montagvormittag, den Vorfall zu untersuchen. Sprecher Mark Adams sagte, das IOC stehe in Kontakt zum Leichtathletik-Weltverband World Athletics und zum Nationalen Olympischen Komitee der USA, das allerdings im Vorfeld der Spiele erklärt hatte, die eigenen Sportlerinnen und Sportler bei Protesten nicht zu sanktionieren. Die schwarze Athletin Saunders tritt öffentlich vor allem für die Belange von "PoC" (People of Color) ein, zudem ist sie für die LGBTQ-Community (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer) engagiert.

Camacho-Quinn holt zweites Gold für Puerto Rico

Die Puerto-Ricanerin Jasmine Camacho-Quinn holt die erste Leichtathletik-Goldmedaille für ihr Land.

Hürdensprinterin Jasmine Camacho-Quinn hat die zweite olympische Goldmedaille in der Geschichte Puerto Ricos und die erste für die Karibikinsel in der Leichtathletik gewonnen. Fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Tennisspielerin Monica Puig in Rio setzte sich die 24-Jährige im Finale über 100 m Hürden in 12,37 Sekunden vor Weltrekordlerin Kendra Harrison aus den USA (12,52) durch. Bronze ging an Megan Tapper (Jamaika/12,56). Camacho-Quinn, die nie zuvor eine Medaille bei einer großen Meisterschaft gewonnen hatte, war im Halbfinale in 12,26 Sekunden zu einem olympischen Rekord gelaufen und hatte Harrisons Weltbestmarke nur um sechs Hundertstel verfehlt.

Die deutsche Meisterin Ricarda Lobe (Mannheim) war im Vorlauf ausgeschieden, Rio-Olympiasiegerin Brianna Rollins fehlte nach einer Sperre wegen eines Verstoßes gegen den Welt-Anti-Doping-Code.

Enttäuschungen für Ringerin Schell und Weitspringer Heinle

Ringerin Anna Schell ist im Viertelfinale gescheitert. Die Athletin vom SC Isaria Unterföhring kassierte gegen Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm eine Schulterniederlage. Schell muss nun hoffen, dass ihre Gegnerin das Finale erreicht. Nur dann dürfte die WM-Dritte von 2019 in der Hoffnungsrunde ran.

Fabian Heinle ist gehandicapt durch eine Muskelverletzung im Weitsprung-Finale auf dem zwölften und letzten Platz gelandet. Der 27-jährige Stuttgarter sprang 7,62 Metern und verpasste damit den Endkampf der besten Acht. "Ich habe mehr gegen meinen Körper als gegen die Gegner gekämpft", sagte Heinle. Olympia-Gold holte sich Europameister Miltiadis Tentoglou aus Griechenland mit 8,41 Metern.

Reitz verpasst Medaille mit der Schnellfeuerpistole

Kann seinen Olympiasieg von Rio de Janeiro nicht erneuern: Sportschütze Christian Reitz

Sportschütze Christian Reitz hat mit der Schnellfeuerpistole an der Medaille vorbeigezielt. Der favorisierte Olympiasieger von Rio de Janeiro musste sich im Finale mit seiner Paradewaffe mit 18 Treffern und dem fünften Rang begnügen. Gold sicherte sich der Franzose Jean Quiquampoix (34 Treffer) vor Leuris Pupo aus Kuba (29) und dem Chinesen Li Yuehong (26). Der zweite deutsche Starter Oliver Geis (Kriftel) war in der Qualifikation ausgeschieden. Reitz verpasste am letzten Tag der olympischen Schützenwettkämpfe damit auch das erste Edelmetall für die deutschen Sportschützen.