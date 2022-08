Dove Cameron überzeugt als Newcomerin

Die US-Sängerin Dove Cameron gewann in der Sparte "Beste neue Künstler und Künstlerinnen". Sie ist auch als ehemaliger Disney-Star bekannt. Der Durchbruch gelang ihr mit der Doppelhauptrolle der Zwillinge Liv und Maddie Rooney in der Jugendserie "Liv und Maddie". Ihre beiden Lieder "Count Me In" und "Better in Stereo", kamen auf Platz 1 der "Kid Digital Songs" in den US-amerikanischen Charts.