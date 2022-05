Tausende Palästinenser bei Beerdigung der getöteten Journalistin in Jerusalem

Tausende Palästinenser haben sich in Ostjerusalem an der Trauerfeier für die getötete Journalistin Schirin Abu Akle beteiligt. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der israelischen Polizei. Die langjährige Al-Dschasira-Korrespondentin war am Mittwoch bei der Berichterstattung über eine israelische Militäroperation in Dschenin im besetzten Westjordanland erschossen worden. Die Umstände ihres Todes sind ungeklärt.

Für Abu Akle wurde ein katholischer Trauergottesdienst in der Jerusalemer Altstadt abgehalten, anschließend überführte ein Trauerzug ihren Leichnam zur Beerdigung auf einen nahen gelegenen Friedhof. Der geschäftsführende Direktor von Al-Dschasira, Ahmad Alyafei, nahm an dem Gottesdienst teil. Wegen der aufgeheizten Stimmung zeigte die Polizei massive Präsenz.

Machtprobe zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Demonstranten vor der Klinik

Sicherheitskräfte und Palästinenser stießen bereits zusammen, als der Sarg aus dem Sankt-Joseph-Krankenhaus im Ostjerusalem getragen wurde. Die Polizei setzte nach palästinensischen Angaben Blendgranaten ein, palästinensische Fahnen wurden eingezogen. Begründet wurde der Einsatz mit Steinwürfen durch Demonstranten.

Palästinenser bringen Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof

Sowohl Al-Dschasira als auch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) haben Israel für den Tod der Journalistin verantwortlich gemacht. Sie behaupten, israelische Soldaten hätten die Journalistin absichtlich erschossen. Israel schlug vor, den Vorfall gemeinsam mit der PA zu untersuchen. Die einzige Möglichkeit, den Mörder von Abu Akle zu ermitteln, sei eine forensische Untersuchung des Projektils.

Die Palästinensische Autonomiebehörde lehnt das ab und erklärte, sie werde ihre eigenen Ermittlungen durchführen. Sie signalisierte auch ihre Absicht, den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag zu bringen.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben dennoch eine vorläufige Untersuchung des Vorfalls durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch keine eindeutigen Schlüsse zulassen. Israel behauptet, militante Palästinenser hätten in der Nähe des Ortes, von dem aus Abu Akle berichtete, auf israelische Soldaten geschossen. Es sei unklar, ob sie von diesen Militanten oder von israelischen Soldaten, die das Feuer erwiderten, tödlich getroffen wurde.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Eine gestandene Reporterin Schirin Abu Akle arbeitete seit mehr als 25 Jahren für den katarischen Nachrichtensender Al-Dschasira. Selbst christliche Palästinenserin, lebte und arbeitete sie in Ostjerusalem. Als Journalistin setzte sie sich vor allem mit dem Nahostkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis auseinander. Schon oft hatte sie aus kritischen Situationen berichtet, galt dabei aber als besonnen und vorsichtig.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Im Einsatz getötet Am Morgen des 11. Mai 2022 wollte Abu Akle mit drei Kollegen über einen Einsatz des israelischen Militärs gegen mutmaßliche Terroristen in Dschenin im Westjordanland berichten. Wie Videoaufnahmen zeigen, trugen alle vier Helme und Schutzwesten, die sie als Reporter auswiesen. Dennoch traf eine Kugel Abu Akle in den Kopf. Wer sie abgefeuert hat und mit welcher Absicht, ist bis dato unklar.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Genaue Umstände ungeklärt In einem lokalen Krankenhaus konnte nur noch Abu Akles Tod festgestellt werden. Laut palästinensischen Ärzten stammt das tödliche Projektil aus einer Patrone, die von beiden Seiten verwendet wird. Israels Vorschlag zu gemeinsamen Untersuchungen lehnen die Palästinenser bisher ab.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Schuldzuweisung bei Gedenkakt Am Tag nach dem tödlichen Schuss versammelten sich in Ramallah Tausende zu einer offiziellen Trauerfeier für die getötete Journalistin. Dabei nannte Palästinenserpräsident Abbas ihren Tod ein "Verbrechen" und wies die Verantwortung dafür den "israelischen Besatzungsbehörden" zu. Israel wies den Vorwurf zurück.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Trauer in vielen Ländern Abu Akle war weit über Israel und die Palästinenser-Gebiets hinaus anerkannt. Laut New York Times gehörte sie zu den bekanntesten Journalistinnen der arabischen Welt und inspirierte viele Menschen, vor allem Frauen, diesen Beruf zu ergreifen. Wie diese libanesische Journalistin trauerten Menschen in zahlreichen anderen arabischen Ländern um die Reporterin.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Tod einer Vorreiterin In Jerusalem geboren lebte Schirin Abu Akle zweitweise in den USA. Über Familienangehörige konnte sie die US-Staatbürgerschaft annehmen. Kurz nach der Gründung von Al-Dschasira 1996 wurde sie eine der ersten Reporterinnen des Senders.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Unruhen vor der Beisetzung An diesem Freitag wird Schirin Abu Akle auf einem christlich-orthodoxen Friedhof nahe der Altstadt von Jerusalem beigesetzt. Als ihr Leichnam im Sarg aus dem Sankt-Josephs-Krankenhaus getragen wird, kommt es zu Gewalt zwischen israelischen Sicherheitskräften und trauernden Palästinensern. Beide Seiten werfen der anderen vor, provoziert und eskaliert zu haben.

Trauer um Al-Dschasira-Reporterin Schirin Abu Akle Pressefreiheit unter Beschuss Diese künstlerische Hommage an Schirin Abu Akle in Gaza-Stadt symbolisiert auch die Gefahr, die viele Journalisten in Kauf nehmen. Laut "Reporter ohne Grenzen" ist Schirin Abu Akle bereits die 26. Journalistin, die in diesem Jahr wegen oder bei ihrer Arbeit getötet wurde, hinzu kommen zwei Medienmitarbeiter. 2021 wurden demnach weltweit 44 Medienschaffende in Ausübung ihres Berufs getötet. Autorin/Autor: Jan D. Walter



Laut Reportern, die mit Abu Akle zusammen waren, soll es in dem Gebiet zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses keine Feuergefechte gegeben haben. Alle anwesenden Journalisten, von denen einer ebenfalls angeschossen wurde, trugen deutlich gekennzeichnete Schutzkleidung, die sie als Journalisten auswies.

Über 20 Jahre Konfliktberichterstattung

Die 51-jährige Fernsehjournalistin Schirin Abu Akle war ein angesehenes Mitglied der Presse in den palästinensischen Gebieten. Sie arbeitete seit 1997 für den katarischen Sender Al Dschasira und wurde durch ihre Berichterstattung über die sogenannte zweite Intifada gegen die israelische Herrschaft in den frühen 2000er Jahren bekannt.

In den letzten Wochen waren die Spannungen in und um Dschenin hoch, da militante Kämpfer eine Reihe tödlicher Anschläge in Israel verübten. Diese haben fast täglich zu Verhaftungen durch die israelischen Behörden geführt, die wiederum Gefechte nach sich zogen.

Rauchsäulen in Dschenin nach der israelischen Militäraktion in der Westjordanland-Stadt

Am Freitagmorgen drangen die israelischen Streitkräfte erneut in die Stadt ein, wobei es zu schweren Schießereien und Explosionen kam. Ministerpräsident Naftali Bennett erklärte später, ein israelischer Soldat sei bei dem Einsatz getötet worden. Der palästinensische Gesundheitsminister meldete, dass 11 Palästinenser mit Verletzungen ins Krankenhaus kamen. Das israelische Militär gab an, bei der Festnahme von Kämpfern unter Beschuss geraten zu sein.

