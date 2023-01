Tatort Taiga - Russlands grüne Lunge in Not

Jahr für Jahr produzieren Russlands Wälder rund 1,3 Milliarden Tonnen Sauerstoff. Nach Angaben von Greenpeace Russland werden jedoch jährlich fünf bis zehn Millionen Hektar Wald durch Brände zerstört, zwei bis drei Millionen Hektar werden gerodet. Gemeinsam mit Ökologen, Klimaforschern, Umweltschützern, einem Umweltinspektor und Mitgliedern indigener Gemeinschaften wird in der Dokumentation der Zustand der Taiga analysiert. Es geht um das russische Ökosystem und um die Folgen einer zerstörten Taiga für das Weltklima. Insbesondere der Tagebau in dem Kusbass hinterlässt irreparablen Schaden an der Natur, und das Geschäft boomt. Waren es im Jahr 2000 noch rund 260 Millionen Tonnen, die russische Bergbaufirmen förderten, kletterte die Menge 2020 auf rund 400 Millionen Tonnen Kohle. Und bis 2030 soll die Abbaumenge auf rund 590 Millionen Tonnen gesteigert werden. Auch die Ölförderung erweist sich vielerorts als zerstörerisch. 2020 ist Russland weltweit zweitgrößter Erdölexporteur mit mehr elf Prozent Marktanteil. Oftmals aber sind die Anlagen verrottet. Jährlich zählen Russlands Umweltschützer rund 10.000 Fälle von Ölverschmutzungen.