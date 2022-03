Shift

Tatjana Kurbat

Als 2020 Menschen in Belarus gegen das Regime von Alexander Lukaschenko auf die Straße gingen, stand Tatjana Kurbat an der digitalen Front des Protests. Als PR-Managerin der Website Golos hatte sie dabei geholfen den großflächigen Wahlbetrug in Belarus aufzudecken. Aus Angst vor Verfolgung durch das Regime in Minsk lebt sie seit 2020 in Litauen.