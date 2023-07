Mário Macilau dokumentiert in seiner Fotoreihe "The Profit Corner" die Folgen des globalen Konsums am Beispiel der städtischen Mülldeponie Hulene Hulene, die in seiner Heimat Maputo in Mosambik vielen Menschen als Lebensgrundlage dient. Das Verbrennen und Ausschlachten von dort entsorgten Elektrogeräten gefährdet die Gesundheit der Menschen und schädigt Umwelt, Natur und Landwirtschaft.