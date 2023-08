Vivian isst ihre erste Mahlzeit nach der Eizellengewinnungsoperation zu Hause. "In ein paar Jahren könnten die Gesetze in Taiwan aufgrund von Trends oder des wachsenden Bewusstseins der Menschen für dieses Thema liberalisiert werden", hofft sie. Momentan werden in Taiwan nur etwa 4% der Kinder außerehelich geboren, im Vergleich zu etwa 40% in den USA, wo dies stärker akzeptiert wird.