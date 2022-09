Taiwan in Gefahr? - die Chinesische Bedrohung

Sogar in Sachen Korruption steht Taiwan besser da als manch europäischer Staat. Das Problem: Peking sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren und, so steht zu befürchten, schon bald anzugreifen. Der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, hat jedenfalls unmissverständlich klar gemacht, das sein Land bereit sei, die Insel mit militärischen Mitteln wieder anzuschließen. Seit Jahrzehnten setzt Peking auf diese Drohgebärden. Bisher war damit das Ziel verbunden, in einer fernen, nicht näher definierten Zukunft einen Anschluss der Insel an das Festland zu erreichen. In Chinas historisch fragwürdiger Weltsicht wäre das eine Wiedervereinigung, aus Taiwans Sicht eine Annexion. Beide Länder sind hoch gerüstet - ein Krieg würde zwangsläufig vielen Menschen das Leben kosten. Der Film gibt einen Einblick in ein Land, das sich seit Jahrzehnten in einer existentiellen Bedrohnungslage befindet, ein Land, in dem es sowohl Menschen gibt, die ihre Freiheit um jeden Preis verteidigen wollen, als auch solche, die einen baldigen Anschluss an den übermächtigen Nachbarn herbeisehnen.