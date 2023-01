Taiwan - Geschichten aus der digitalen Demokratie

Als die noch sehr junge Demokratie in Taiwan entstand, existierte das World Wide Web schon. Im Kampf gegen das Corona-Virus setzte und setzt Taiwan auf neuartige Technologien. Digitalministerin Audrey Tang hat gemeinsam mit der Tech-Community und der Zivilbürgerschaft erfolgreich an der Eindämmung des Corona-Virus gearbeitet. Das liegt auch an der direkten Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Lösung von politischen Problemen. Taiwan denkt die Demokratie neu. Digitale Anwendungen und neue Technologien wirken demokratisierend. Ein Rückblick in die jüngere taiwanesische Geschichte macht deutlich, welche wichtige Rolle das World Wide Web im Kampf für Demokratie spielt. Die Dokumentation handelt auch von Taiwans Wille zur nationalen Souveränität und zu einer freien Lebensweise. Und von der Bedrohung durch China, das die demokratische Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik ansieht und an das chinesische Staatsgebiet anschließen will. Ein Rückblick in die Geschichte beleuchtet, ob diese Forderungen völkerrechtlich zu legitimieren sind.