In Indien ist Küssen in der Öffentlichkeit tabu. Diese Frauen unterstützen mit ihrem Kuss den Protest "Kiss of Love" im Jahr 2014 in Neu-Delhi. Die Teilnehmer des "Kiss of Love" küssten und umarmten sich, um gegen die moralische Kontrolle in Indien zu demonstrieren. Einige der Protestierenden wurden nach ihren Küssen von der Polizei festgenommen.