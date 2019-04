Tag der Provenienzforschung: Woher stammt die Kunst?

Es ist eine filmreife Geschichte, die Heidi Gansohr da erzählt, als sie neben einem prächtigen Ölbild im Rheinischen Landesmuseum Bonn steht. Die Geschichte beginnt mit drei Initialen auf einem Bilderrahmen und führt über Nazi-Kunsthändler auf verschlungensten Pfaden durch das Deutschland der 1940er Jahre - von Köln über Herrmann Görings Landsitz nach Bonn. Das Bild mit dem Titel "Darbringung im Tempel und Verklärung Christi" soll ein unbekannter Künstler im 16. Jahrhundert gemalt haben. Lange Zeit galt es als verschollen, bis die "Monuments Men" - die Kulturgüter rettende US-Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg - das Bild zurück nach Bonn gebracht haben.

Heidi Gansohrs Arbeitsplatz: das Archiv des Rheinischen Landesmuseums Bonn

Kunstanschaffungen während der NS-Herrschaft

Heidi Gansohrs Job ist es, solche Geschichten nachzuzeichnen. Die promovierte Kunsthistorikerin ist im Museum für die Provenienzforschung, also für die Erschließung der Herkunft von Kunstgütern, verantwortlich. Seit Mitte der 1990er Jahre durchkämmt sie in Bonn hauptamtlich die Bestände und nimmt insbesondere die Erwerbungen nach 1933 in den Blick. Während der NS-Herrschaft habe das Museum "enorm viele", dem Regime gefällige Kunstwerke angeschafft, erzählt Heidi Gansohr beim DW-Interview in ihrem Büro im Hinterhaus des Museums.

Vieles zu unrecht Erworbene wurde nach 1945 bereits restituiert, also an die Besitzer oder deren Erben zurückgegeben. Doch gebe es weiterhin allein 500 fragliche Gemälde, deren Erwerb noch eindeutig zu klären sei. Wie diese mühsame Klärung vor sich geht, zeigt Gansohr im Archiv des Museums. Hier stehen die Regale mit dickleibigen Inventarbänden. Etwa der, auf dem "1936.f.f." steht. Band für Band und Seite um Seite durchforstet die Historikerin nach Hinweisen auf Raubkunst - und wird so zur kunsthistorischen Kriminalistin.

Kunsthistorikerin Dr. Heidi Gansohr

Oft sind es kleine Signale, die sie hellhörig werden lassen. Ein beiläufig erwähnter Name oder eine Ortsangabe, die auf Netzwerke von NS-Regime-nahen Raubkunsthändlern hindeuten könnten. Da fällt einem der Name Gurlitt ein. Der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, dessen Sammlung 2012 spektakulär zu Teilen entdeckt wurde, war tief verstrickt in die NS-Kunstpolitik. "Ja", sagt Heidi Gansohr, "Gurlitt war nicht allein auf dieser Welt". Netzwerkanalyse ist somit ein wichtiges Instrument ihrer Arbeit.

Ab jetzt jährlich ein "Tag der Provenienzforschung"

Dass wohl unzählige Kultureinrichtungen in Deutschland, Museen, Sammlungen, Bibliotheken auf ähnliche Hinweise in ihren Kellern und Beständen stoßen könnten, hat auch die Politik die Bedeutung der Provenienzforschung erkennen lassen und den Begriff über Spezialistenkreise hinaus bekannt gemacht. 1998 unterzeichneten mehr als 40 Staaten die sogenannte "Washingtoner Erklärung" und verpflichteten sich, "faire und gerechte Lösungen" mit den Opfern des NS-Kunstraubs oder ihren Erben zu finden.

Woher stammt die Kunst, die wir im Museum sehen?

Seither haben Heidi Gansohr und ihre Fachkollegen zwar institutionellen Rückenwind - so wurde das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg geschaffen -, doch das ist für die Kunsthistoriker nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gefragt, was sie sich von Seiten der Politik wünschen würde, betont die Kunsthistorikerin, bei weitem nicht alle ihrer Kollegen seien in so einer komfortablen Situation, sich voll und ganz auf die mühsame und langwierige Provenienzforschung konzentrieren zu können. Nun veranstaltet ein Zusammenschluss von Provenienzforschern erstmals einen "Tag der Provenienzforschung". Er soll künftig einmal jährlich am zweiten Mittwoch im April stattfinden.