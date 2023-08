Türkische Notenbank hebt Leitzins stärker als erwartet an

Die türkische Zentralbank hat die Leitzinsen überraschend stark angehoben. Der Leitzinssatz steige von 17,5 Prozent auf 25 Prozent, teilte die Bank am Donnerstag mit. Sie wolle so die Inflation "unter Kontrolle" bringen. Es war die dritte Zinserhöhung in Folge. Beobachter hatten mit einem deutlich moderateren Anstieg auf 20 Prozent gerechnet. Der Anstieg der Verbraucherpreise hatte sich in der Türkei zuletzt wieder beschleunigt. Im Juli lag die offizielle Inflationsrate bei 47,8 Prozent. Im Juni waren es rund 38 Prozent gewesen. Unabhängige Experten von der Forschergruppe Enag gehen von noch drastisch höheren Teuerungsraten in der Realität aus. Die Reaktion der Börse folgte prompt: Die Landeswährung Lira, die in den vergangenen Wochen zum Dollar fast täglich neue Rekordtiefs markierte, kletterte nach dem Zinsbeschluss um mehr als zwei Prozent.

Hafize Gaye Erkan, die Chefin der türkischen Notenbank Bild: Erhan Elaldi/AA/picture alliance

"Jüngste Indikatoren deuten auf einen anhaltenden Anstieg des zugrunde liegenden Inflationstrends hin", erklärte die Zentralbank. Höhere Zinsen gelten nach gängiger Lehrmeinung als wirksame Maßnahme gegen hohe Inflationsraten. Die starke Zinsanhebung trage die Handschrift des neuen wirtschaftspolitischen Teams der türkischen Regierung rund um Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan und Finanzminister Mehmet Simsek, hieß es von Analysten. Mit dem großen Zinsschritt am Donnerstag dürften die Notenbanker daher auch versucht haben, ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation zu untermauern. Die vor allem seit Mai im Wert nochmals deutlich gefallene türkische Lira legte am Devisenmarkt zu Euro und US-Dollar zu.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die ehemalige Wall-Street-Bankerin Erkan und den liberalen Ökonomen Simsek nach seiner Wiederwahl im Mai ernannt. Finanz-Experten hofften auf eine rasche Rückkehr zu einer konventionellen Finanz- und Wirtschaftspolitik, nachdem sich Erdogan monatelang gegen höhere Zinsen gewehrt hatte. Die neue Führung enttäuschte die Märkte aber zunächst mit Leitzinserhöhungen, die moderater ausfielen als erwartet.

